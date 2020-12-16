【復仇者之死】Juno封影帝之作　蒼井空展露不一樣演技

歌手出身的麥浚龍（Juno），於2003年演出首部電影《六樓後座》，之後參演過《破事兒》及《維多利亞壹號》，到2010年上映的《復仇者之死》更擔任男主角、編劇及監製，演繹一個極度黑暗又血腥的復仇故事。

電影當年參與多個國際影展，包括莫斯科國際電影節、富川國際奇幻影展及台灣金馬獎電影節，獲得不少獎項及提名，Juno更於富川影展勇奪最佳男主角，首次獲封影帝。不過電影最大焦點落在擔當女主角的日本成人電影女星蒼井空。

蒼井空飾演弱智少女，都算入型入格。（電影截圖）

2002年投身日本AV界的蒼井空，早於2004就開始演出電影，有些要裸露演出，亦有不用脫衣的演出。她在《復仇者之死》飾演弱智少女，是Juno戲中暗戀的對象，有日意外被警員誤以為是妓女而將她強姦，Juno陪她到警局報案時，再遭同一警員及其數名同僚輪姦，並冤枉Juno令他入獄。

戲中Juno復仇殺人的場面相當恐怖。（電影截圖）

Juno獲釋後發現蒼井空因姦成孕，決心以最暴力的手段為其報仇，先殺死兩名警員的懷孕妻子，後來Juno被捕，蒼井空為了救他竟而自行剖腹取子而身亡，悲痛欲絕的Juno花了幾年時間殺死所有曾向蒼井空施暴的警員，最後被另一警員殺死。

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劇情走向十分瘋狂，電影瀰漫著暴力、血腥及絕望，不論施害者或是受害人都是泯滅人性，出色與否就見人見智，但當年話題性十足。蒼井空亦打破觀眾對她的固有印象，雖然仍要裸露演出，但亦盡力扮演弱智人士的一舉一動，讓人令眼相看。

Juno憑這部片勇奪富川國際奇幻影展最佳男主角。（劇照）

事隔十年，Juno與蒼井空都有好發展，前者再「升呢」成為導演，並於樂壇獨當一面；後者年前嫁作人婦，現在已是兩子之母，但值得一提的是導演黃精甫，2004年憑《江湖》正式出道，拿下香港電影金像獎最佳新晉導演，翌年執導的星光熠熠但口碑不佳的《阿嫂》，話題性十足。

有指蒼井空的角色本來意屬香港女演員。（劇照）

但之後他消失了5年，才與Juno合作《復仇者之死》，往後幾年執導過《保衛戰隊之出動喇！朋友！》、《惡戰》及《Good Take!》等作品後，2016年又再消失影圈。翻查資料，黃精甫去年執導了內地劇集《天目危機》，似乎已北上發展。