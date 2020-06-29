蒼井空都呃粉絲？AV女優自揭18年謊言　連官方資料都係假！

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已經退役的日本前AV女優蒼井空日前出書，以自傳式小說《夜過黎明後 蒼井空》揭露自己入行以來的心路歷程。她坦承官方公布的生日日期、年齡全是假資料，把粉絲蒙在鼓裡長達18年。

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官方資料顯示，蒼井空的生日是1983年11月11日，因此每到雙11，各國粉絲都熱情送上祝福。但蒼井空坦承，當初為了以AV女優身份出道，不想公開太多個人資訊，所以公開了假的出生日期和出生地，其實她的老家是在神奈川鄉下，今年已經39歲。

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雖然因不實資訊讓她有罪惡感，但她強調粉絲還是可以繼續把雙11當成她的生日。現在的她已經是雙胞胎媽咪，忙著育兒和經營個人事業，面對過去她也毫不逃避，至今也致力於推動正確性觀念。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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