蒼井空都呃粉絲？AV女優自揭18年謊言　連官方資料都係假！

已經退役的日本前AV女優蒼井空日前出書，以自傳式小說《夜過黎明後 蒼井空》揭露自己入行以來的心路歷程。她坦承官方公布的生日日期、年齡全是假資料，把粉絲蒙在鼓裡長達18年。

相關圖輯：日最美女主播下海拍AV IG連發多張低胸性感照 網民焦點卻在翹臀（點圖放大▼▼▼）

+ 28 + 27 + 26

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

官方資料顯示，蒼井空的生日是1983年11月11日，因此每到雙11，各國粉絲都熱情送上祝福。但蒼井空坦承，當初為了以AV女優身份出道，不想公開太多個人資訊，所以公開了假的出生日期和出生地，其實她的老家是在神奈川鄉下，今年已經39歲。

完全睇唔出39歲！蒼井空自揭真實年齡 粉絲被呃反讚女神凍齡（點圖放大▼▼▼）

+ 19 + 18 + 17

雖然因不實資訊讓她有罪惡感，但她強調粉絲還是可以繼續把雙11當成她的生日。現在的她已經是雙胞胎媽咪，忙著育兒和經營個人事業，面對過去她也毫不逃避，至今也致力於推動正確性觀念。

相關圖輯：台AV女優為進軍SOD激減10KG！吳夢夢曬減肥照卻遭恥笑：阿婆底褲（點圖放大▼▼▼）

+ 21 + 20 + 19

延伸閱讀：

三級片女星息影當清潔工 自曝患厭食症急送醫險死！

聯手韓OCN推「VOICE」等驚悚劇 八大拍前導預告大突破

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】