MAMA 2020︱宋仲基坦言陌生又新鮮　TREASURE、Weekly奪新人獎

一年一度的韓國樂壇大型頒獎禮「Mnet Asia Music Awards」（MAMA 2020）今天（6日）香港時間下午5時開始，礙於疫情關係，頒獎禮今年改以網上直播形式舉行。由SHINee泰民打頭陣做開場表演後，主持人宋仲基隨即出場，與世界各地粉絲問好。

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宋仲基擔任今晚主持。（ViuTV截圖）

MAMA首次以線上形式進行，第4次擔任主持的宋仲基表示陌生又新鮮，他講到：「最近生活在熟識又陌生的世界，互相曾經很接近但現在又要保持距離。可是即使大家在不同的地方，但大家卻因為『MAMA』而聚在一起…」向在世界各地支持着K-Pop的粉絲傳達感謝的心。

Apink師妹Weeekly獲得女新人獎。（ViuTV截圖）

BLACKPINK師弟TREASURE獲得男新人獎。（ViuTV截圖）

+ 8 + 8 + 8

而今年男女新人獎方面，分別由BLACKPINK師弟TREASURE和Apink師妹Weeekly獲得。Weekly今年出道後獲得不少關注，一出道就獲認證，成員講感想時表示激動，一度哽咽。TREASURE獲獎亦再一次證明YG娛樂與Mnet冰釋前嫌，一行人分別用韓文及日文講感言。而大熱BTS防彈少年團亦已率先獲頒「最佳男組合舞蹈表演」，6人戴口罩上台領獎。

SHINee泰民打頭陣做開場表演，氣勢十足！（ViuTV截圖）