【MAMA 2020】宋仲基第四度擔任主持　香港粉絲有得線上緊貼直播

韓國年度頒獎禮《MAMA音樂頒獎禮》（MAMA 2020）將於12月6日舉行，礙於疫情關係，頒獎禮今年改以線上形式進行，香港粉絲也能在音樂串流平台JOOX上收看現場直播。繼早前公開BTS防彈少年團、TWICE和IZ*ONE等組合將出席後，大會宣布今年將再由宋仲基擔任主持。

宋仲基將第四度擔任《MAMA音樂頒獎禮》主持。

點撃睇最新出席歌手名單：

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「MAMA 2020」以「NEW-TOPIA」為主題，希望在疫情下的新常態集結音樂力量，向樂迷揭開全新世界。今年頒獎禮留在韓國國內舉行，多組人氣偶像，包括BTS防彈少年團、TWICE、GOT 7、IZ*ONE、MAMAMOO、NCT和SEVENTEEN等都會出席，就連與多年沒有參與的YG娛樂也派新人男團TREASURE出席，而宋仲基則將第四度擔任主持。雖然今年沒有機會親身到場支持偶像，但如果香港粉絲想知道當晚「年度歌曲」和「年度專輯」等大獎花落誰家，也能在音樂串流平台JOOX上緊貼直播。

香港K-Pop粉絲可以在JOOX上緊貼「MAMA 2020」直播。

重溫「MAMA 2019」精彩時刻：