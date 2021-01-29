璀璨帝國｜Christine被指過度整容　舊照曝光網民讚唔整仲靚

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-01-29 20:00

有現實版《我的超豪男友》之稱的Netflix真人騷影集《璀璨帝國》（Bling Empire），紀錄了居住在洛杉磯的一班亞裔富豪名媛，深入揭開這些有錢人如何炫富、如何為名氣而鬥個你死我活。劇情離地得來又Juicy，讓觀眾看得大叫過癮，自上架以來一直穩佔點播排行榜的頭5位！

《璀璨帝國》（Bling Empire）已在Netflix上架。（Netflix）

在眾多貴婦中，台裔名媛Christine Chiu為名利炫富最犯眾憎，在節目中視軍火商富二代Anna Shay為對手，不斷搞派對Show off。Christine除了為害怕世界末日而買幾十萬名牌電單車，被網民嘲冇腦外，更邀請名流朋友到老公的整容醫務中心大搞肉毒桿菌Party兼玩緊股儀器。

璀璨帝國｜名媛花千萬搞肉毒桿菌Party 畀嘉賓試玩最新緊股儀器

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節目出街後最多人討論的，除了討論Christine的黑人憎炫富行為，還有她那打過量肉毒桿菌的膠面。有網民在Twitter瘋傳她多年前瘋狂整容前的照片，相中見到Christine身材比現在豐滿一點，面容飽滿，五官清秀。大批網民都認為未整容的Christine其實都算是一個靚女，其實根本沒有整容的必要。現在的Christine瘦至皮包骨，看上來五官凹陷，加上超濃的妝容，簡直就像萬聖節化妝。

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同場加映：璀璨帝國｜頂級貴婦嫁宋朝第24代後人 揮霍炫富生活被網民嘲冇腦

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