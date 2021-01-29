乘風破浪的姐姐2｜張栢芝跳舞超好笑登熱搜　邊跳邊傻笑好尷尬

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-29 21:04

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》來到第二季依然大受歡迎，在剛剛播出的最新一集中，30位姐姐將進行分組練習及小考，沒想到張栢芝因為跳舞手腳不協調而引來姐姐們哄堂大笑，更極速地登上微博熱搜廣受討論。

張栢芝因為跳舞登上微博熱搜。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

事關張栢芝在上一輪個人賽中排名較低，所以她將同同樣是排名低的14位姐姐將進行分組，在下一次公演中挑戰上一輪勝出的姐姐們。為了讓自己有較好的表現，張栢芝亦作出多方面嘗試，她首先前往去《木蘭》組，沒想到舞蹈動作太難令她第一時間就萌生退意，隨後就走去《理所當然》組嘗試一下，沒想到舞蹈動作是玩性感風，更令她卻步還在練習時不停大笑，揚言自己最不喜歡跳性感風的舞蹈：「我就不喜歡，最不喜歡這些舞蹈，很不張栢芝我想要吐，好作。」非常好笑。

張栢芝最不喜歡跳性感風。（影片截圖）

跳到自己都傻笑。（影片截圖）

到正式小考時張栢芝就選擇跳《木蘭》，一開始舞蹈動作還可以，但到中間部份動作已經凌亂，只見她的手不停揮動搖擺而已，沒有明顯可見的舞蹈線條同力道，手腳非常不協調，連她自己在唱跳時還顯得尷尬傻笑，看到在旁的姐姐們都哄堂大笑。最後她就馬馬虎虎完成動作表示：「根本不可能唱着跳。」似乎覺得這是不可能的任務。

跳《木蘭》時手腳不協調。（影片截圖）

雖然她並不想跳性感風的《理所當然》，但最後看完分組小考之後她是無緣跳《木蘭》，自然就被歸放在《理所當然》組。看來少跳舞的張栢芝是令人最關注的一位姐姐。

一邊跳一邊傻笑。（影片截圖）

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