【最美表演】迪麗熱巴飾演語言障礙少女　6分半零對白感染力十足

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-30 07:30

迪麗熱巴有份拍攝的《最美表演》短片《約會》於29日正式發布，熱巴飾演一位無法說話的人，全程無台詞表演，片中講述女主角麗麗（迪麗熱巴飾）終於有機會同暗戀的對象見面，興奮的同時，又擔心有語言障礙，於是緊張不安。恰巧遇到一位同是聾啞人的速遞員，經過對方的鼓勵，她終於鼓起勇氣表白。

熱巴挑戰全程靠眼神與肢體語言做戲。（微博@最美表演）

手機短訊響了，睡眼惺忪的熱巴打開手機，朋友告知約到了她喜歡的對象，熱巴馬上由迷糊狀態轉變為難掩心中興奮，起身開始裝扮，一連換了四套衫才滿意，卻因髮夾突然壞了而感動些小崩潰，開始擔心自己說不了話，會不會令暗戀對象失望，實際上，是有些自卑心理，於是便萌生退意，準備拒絕朋友：「我還是不去了吧，萬一讓他失望……」但隨即又將打好的訊息逐字逐字刪除，凸顯出內心的矛盾與膽怯。猶疑一陣之後，熱巴還是想把我機會，即刻在手機上落單購買新髮飾，並備註半小時送到。

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等待過程總是漫長的，偏偏訂單還要在重要時刻超時，速遞員也表示路上塞車，非常抱歉。這時朋友也傳來訊息，問熱巴是否應約。內心的矛盾糾結與緊張慌亂，令熱巴坐立不安，不知如何是好，起身開始整理枱面。就在準備投訴速遞員時，門鐘突然響了，速遞員雙收奉上包裹，露出不好意思的笑容，但熱巴卻因對方遲到摔門而去。然而，她取出包裹，發現裏面有一朵紙做的玫瑰花，速遞員還在髮夾的包裝盒上寫了一大段文字：「我是一名聾啞人，沒辦法親口向你道歉」，並祝福她好運。這令熱巴感同身受，意識到剛才的做法有些無禮貌，便立即發訊息向速遞員說對不起，而對方回應到：「無論結果如何，我們一定要勇敢。」給了熱巴很大的鼓勵，她看到後便熱淚盈眶，笑中帶淚。

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最後，熱巴鼓起勇氣去見所愛之人，將內心的欣喜、緊張、羞澀詮釋得淋漓盡致，小心翼翼地試探對方對自己的心意，不時害羞地低頭，腼腆地微笑，偷偷地望向心儀之人，6分半鐘的短片，演繹了一場無聲的告白，令網友感動不已，同時也呼籲社會給予語言障礙人群多一些鼓勵和關愛。

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