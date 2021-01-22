【最美表演】惠英紅做護士長致敬醫護　哭唱《月光光》令人心碎

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-01-22 14:27

由新浪娛樂年度重磅策劃的短片《最美表演》日前正式發布正片，由惠英紅主演的《耳語》於今日（21日）首播，該片向醫護人員致敬，全程採用原聲，雖然只有短短6分鐘，但已經打動一眾網友。

惠英紅的海報拍攝都是戲。（微博@最美表演）

惠英紅飾演的護士長剛剛完成了一場手術，回到休息室連水都未飲完，又被告知要前往下一個「戰地」，只可以稍作休息，便要整裝待發。

剛剛完成手術的惠英紅又被通知要趕往下一個地方。（視頻截圖）

趁著這個間隙，惠英紅拿出儲物櫃的手機，熒幕燈光照亮了她滿是勒痕的臉旁，心中愁緒萬千，她撥通了妹妹的電話，另一頭傳來悲傷又無力的聲音：「家姐」，似乎發生了大事。惠英紅隔著電話同媽媽訴說思念，並向其道歉：「對唔住，今晚陪唔到喺你身邊。」

一場又一場的救護，令惠英紅疲憊不堪，臉龐上滿是被口罩、手術帽等勒出的傷痕。（視頻截圖）

然而，在惠英紅同媽媽訴說了一大段閒話家常後，對方一直未有回音，這時鏡頭切換到一位頭髮花白的老人家，她躺在病床上，聽著惠英紅在電話那頭傳來的聲音，雙眼緊閉，一動不動，想必已經離開人世。而洞悉一切的惠英紅聲音越來越哽咽，她極力克制自己，依舊對媽媽說：「我唱隻歌，氹你瞓好唔好呀？」

電話那頭的惠英紅已經得悉媽媽離世。（視頻截圖）

「月光光，照地堂，年卅晚，摘檳榔，蝦仔你乖乖瞓落床……」惠英紅一邊顫抖著唱，一邊強忍淚水。她在醫院剛剛救下了一位病人，但卻失去了見媽媽最後一面的機會，心中盡是遺憾。

惠英紅的哭戲感動眾人。（視頻截圖）

不得不講，惠英紅的演技感染力十足，情緒循序漸進，短短幾分鐘就將觀眾代入片中，紛紛大讚道：「唱出來的時候我眼淚一下子就噴湧出來了」、「感染力般的表演，堪稱教科書級別」、「臺詞功底太厲害了」等。