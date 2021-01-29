Angelababy突然被爆同古天樂結婚　急出聲明否認：惡意炒作

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-01-29 23:45

Angelababy（楊穎）近年與黃曉明屢傳婚變，早前Baby更因為被指當年插足黃曉明與前女友李菲兒的戀情而鬧得沸沸揚揚，而一名自稱是資深記者的「娛記朱皮」更一口咬定他們一早已經離婚，日前他突然又拍片大爆Baby與古天樂結婚，更聲稱兩人「蜜月歸來」，消息一出，即時掀起熱議！

「娛記朱皮」在片中透露古天樂這段時間消失了3個月，其實是跟Baby在一起，更指兩人已經度完蜜月。巧合的是，昨日（28日）林建岳旗下的寰亞傳媒集團宣布與古天樂創立的天下一集團、Angelababy（楊穎）經理人Kim Chou（周優根）以及馮德倫的製作公司FMP，攜手成立新公司Cool Style，主攻短視頻及電商行業，更請來Angelababy擔任策略性股東。而對於結婚傳聞，Baby透過工作室發表聲明否認，並表示嚴厲抵制毫無底線的惡意炒作行為，指出「楊穎女士與他人不存在任何不正當關係」、「正告相關主體即刻刪撤不實言論，停止一切侵權行為」，將追究法律責任。而網民紛紛留言力撐：「有點腦子的都不會相信」、「造謠太離譜了」、「支持維權」！

Baby透過工作室發表聲明否認傳聞。（微博@楊穎工作室）