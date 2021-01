現年29歲的王敏奕(Venus)入行16年,由模特兒轉型做演員兼歌手,去年她在TVB劇集《香港愛情故事》中的演出大獲好評,更令她人氣急升,工作不斷。雖然Venus因為工作關係經常要打扮到靚一靚,但其實她私底下就鍾意素顏示人,日前她在IG Post出一張素顏照,並寫道:「No work day is a no makeup day for me. I heard that “Dark Circle” is the new beauty trend! So convenient to be trendy now. (沒有工作的一天對我來說就是不用化妝的一天,聽說黑眼圈是新的美容潮流,原來現在要變時尚很省事。」相中的她雖然有黑眼圈,但皮膚狀態好好,連余香凝都忍不住留言大讚:「冇化妝都咁靚!太過份!」