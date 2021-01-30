《Penthouse》朴殷碩棄養寵物風波未完　再被爆誣陷大學前輩

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-01-30 15:30

因韓劇《Penthouse》中「Logan Lee」一角而爆紅的朴殷碩，早前捲入棄養寵物風波。雖然公司和朴殷碩本人已交代所有寵物去向，亦為此事而道歉，但似乎網民未有放過他。昨日（29日）朴殷碩再被爆出曾爆誣陷大學前輩，令對方飽受恐嚇，甚至被當事人提告。

爆料人A某自稱是朴殷碩的大學前輩，曾任星探一職，3年前曾與朴殷碩因借劇本一事有過爭執。此後，A某每天不斷收到超過100通的恐嚇電話或短信，令他飽受精神困擾，甚至因此而三年來都沒有收入。報警後，警方去年才查出朴殷碩曾四處散播謠言，於舞台劇聊天群組中公開A某的姓名和電話等，稱A某是星探騙子，經常在劇場外徘徊並接近女演員。

朴殷碩棄養寵物風波未完，又被加碼爆料曾誣陷大學前輩。（IG/@_____silverstone_____）

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查出是朴殷碩後，A某曾主動聯絡朴殷碩要求道歉，當時朴殷碩所屬公司也表示同意和解並賠償A某的精神損失。可是公司疑不想影響《Penthouse》開播，事件一拖就五個月，最終A某於去年12月向法庭提出訴訟，並要求朴殷碩賠償500萬韓元（約3.5萬港元）。事件被公開後，再一次馬上引來熱議，大部份網民都表示對朴殷碩感到失望，希望他能公開所有事實。

朴殷碩公司疑不想影響《Penthouse》開播，拖延對A某的賠償和道歉。（IG/@_____silverstone_____）