《Penthouse》朴殷碩被爆棄養寵物IG道歉：不能負責一世確實是錯

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-27 22:45

現年36歲的韓國男演員朴殷碩，早前憑於韓劇《Penthouse》中飾演講得一口流利英文的富商Logan Lee一角而爆紅，隨即獲邀出演多個綜藝節目，近日他在《我獨自生活》中公開與貓狗在家中的互動而引起關注。然而人紅是非多，有人在網上發文爆料指朴殷碩過去曾棄養至少5隻寵物，疼錫寵物的人設隨即崩壞，雖然朴殷碩的所屬經紀公司火速否認表示棄養「完全不是事實」，今日（27日）晚上朴殷碩本人在Instagram坦言自己「一生一世不能負責到底，這是錯誤的，錯了就是錯了」，承認棄養的指責。

朴殷碩早前憑於韓劇《Penthouse》中飾演講得一口流利英文的富商Logan Lee一角而爆紅。（《Penthouse》影片截圖）

昨日（26日）有人在論壇以「《Penthouse》Logan Lee／朴殷碩養的動物們」為題發文，上載多張朴殷碩於2014至2016年在社交網站分享過多張寵物照片，包括兩隻狗、兩隻貓及一隻刺蝟，與現時正在養的兩隻無毛貓及金毛尋回犬完全不同，並質疑相中的這些寵物全部都已經下落不明疑似棄養。隨後有一名自稱是朴殷碩的大學同學在Instagram爆料指，朴殷碩在大學時養了一隻比高犬（Beagle），因為他當時的女朋友不喜歡就換了另一隻狗，這名爆料者更公開炮轟對方：「最近他在獨居生活類綜藝中公開了家中有兩只貓和一隻3個月大的小狗，拜托他不要裝作熱愛動物，討厭把動物當成物品、用來管理形象的人。」引起網民狠批朴殷碩不負責任，對他感到很失望。

朴殷碩人氣急升，早前在《我獨自生活》中公開自己在家中的生活，並公開三個月的金毛尋回犬Molly。（《我獨自生活》影片截圖）

朴殷碩亦正在養兩隻無毛貓Mohae和Mohani。（《我獨自生活》影片截圖）

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朴殷碩的所屬公司Hunus娛樂於27日發聲明否認棄養的指控，並強調朴殷碩是一名相當愛護動物的人。聲明指出，相中的貴婦狗是朴殷碩由自小長大的美國回韓國發展後，在嫲嫲家養的寵物，他搬出去自己獨立生活之後就領養了一隻英國古代牧羊犬及兩隻貓，不過期間由於一度家境困難而搬入公司的團體宿舍，因為宿舍無法飼養寵物，經過深思熟慮後以將牠們讓給熟人飼養，而朴殷碩至今仍然與牠們保持良好關係。至於他和嫲嫲之前所養的貴婦狗，由於嫲嫲年老的關係無法再飼養，朴殷碩亦處於無法飼養寵物的情況下將牠交由親戚飼養。然而，對於自稱是朴殷碩的大學同學所指出棄養比高犬的指控，Hunus娛樂表示「完全不是事實」，並表示會採取法律行動：「比高犬是從未飼養過的動物，不是事實的文章被歪曲成事實，非常令人惋惜。 對於不屬實的事情屬虛假文章和誹謗，今後將依法採取措施。」

朴殷碩以前養過一隻貴婦狗及英國古代牧羊犬。（網上圖片）

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朴殷碩於發生輿論後一日在Instagram發文道歉，坦言自己無辦法照顧寵物的一生是不負責的行為：「我並不想否認棄養的指責，不能負責寵物的一生一世確實是錯誤的，我承認錯了就錯了，我正在進行自我反省。」他亦表示很感謝朋友們為他的寵物們提供好的生長環境，雖然見到牠們過得很好，但仍然無法消除他所做的過失：「對於我到最後也沒能負起責任感到非常遺憾，自己也很心痛，我一直認為自己有責任感，但那是只有我自己能承受的自私想法。」

朴殷碩於發生輿論後一日在Instagram發文道歉，坦言「並不想否認棄養的指責」。（Instagram：_____silverstone_____）

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