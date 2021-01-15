《Penthouse》第二季劇本遭美女主播拍片外洩　事後急刪已太遲

南韓大熱狗血劇《頂樓》（《Penthouse》）第一季在觀眾「想給編劇寄刀片」的呼聲中高調結束了。在第一季結尾中，沈秀蓮被周丹泰刺死，並且在赫拉公寓的大廳舉行了奠祭儀式。不過，不少觀眾認為，這可能只是編劇的掩眼法，後續劇情應該會有轉折，而吳允熙在結尾也是頸部被刺傷，生死不明。

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大批《頂樓》劇迷最近都在期待第二季開播，據悉第二季即將在二月份播出。然而，最近網上流出了一段相當勁爆的視頻，主播金秀敏在Youtube上公佈了一段《頂樓》劇本試讀的內容，雖然金秀敏語速超快，連很多韓國人都很難聽得明她在說些什麼。不過，SNS等網路上已經有人指出，這就是《頂樓》第二季的內容，只要慢速播放就能聽得一清二楚。

在金秀敏視頻中讀出的內容，周丹泰和千瑞珍將舉行訂婚典禮，而吳允熙沒有死終於下定決心前往警察局自首，楊管家最後還是死於自殺，至於大家關心的申秀蓮的結局，以及她是否真的去世了並沒有提到！

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很多網友還是表示金秀敏這個舉動太輕率，一般劇本在未開播之前都是保密的，將如此重要的內容在網上公開，實在是不可取。目前金秀敏已經將這段視頻全部刪除。令人感到驚訝的是，SBS電視台目前對於金秀敏這一舉動並未作出回應，讓不少觀眾也忍不住猜測，金秀敏所洩露的劇情發展是否真確？

按第一季的劇情來看，周丹泰和千瑞珍訂婚還是非常有可能的。畢竟在第一季結尾的時候，和周丹泰有糾葛的三個女人之中，申秀蓮和吳允熙基本上都識破了周丹泰的自私自利的虛偽面具，只有千瑞珍和周丹泰還糾纏在一起。不過，相信編劇金順玉不會允許這部劇往這個方向發展，後面很大機會出現轉折。

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