陀槍師姐2021｜開工帶飯唔買衫慳儉生活　吳珮如：為咗繼續行落去

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-31 20:30

《陀槍師姐2021》上周劇集播出後，有不少觀眾都大讚「溫生」蕭徽勇和「溫太」趙希洛的演技，特別是恐怖情人「Fanny」吳珮如搶鏡的演出，更令大家拍案叫絕。吳珮如接受《香港01》訪問時，就直言錄口供那一幕戲，自己覺得只值55分。

雖然觀眾話好睇，但係吳珮如仲覺得未夠好。（《陀槍師姐2021》截圖）

她說：「覺值55分，因為自己經驗尚淺，希望可以累積經驗下次有進步。最難係要相信自己就係Fanny，就係一個為愛而殺死一個無辜小朋友嘅人，可能我人生經驗唔多，比較難去理解，有時做嘅時候都會迷失。多得謝監製方駿釗先生嘅指導，滕麗名小姐亦喺我拍到迷失嘅時候提醒我要記住個角色嘅出發點，同埋我喊到隻眼痛所有工作人員都會俾時間我去休息再嚟過，呢啲都幫到我好多。」

宣萱提示吳珮如要留少少力，因為要拍幾take。（《陀槍師姐2021》截圖）

她自言，收到劇本後壓大都頗大，拍攝前只敢一個人坐在一旁培養情緒，因為怕自己分心做我不好：「拍石屋嗰場我係企定定喺間石屋入面，工作人員叫我出去等打好燈擺好機位先入返去，我怕自己行開咗就錯失咗個感覺所以係完全唔敢郁。我第一次見宣萱小姐就係喺石屋，我第一次試嘅時候已經將啲情緒爆發曬出嚟，佢提醒我要留力，因為唔同角度要拍好幾次。」

吳珮如表示自己同「Fanny」係唔同性格嘅人。（《陀槍師姐2021》截圖）

為了演出這個恐怖情人「Fanny」這個角色，除了大量溫習的準備外，她更指在演出前捱通宵：「我有同導演子龍同工作人員提過想拍之前一晚專登唔瞓覺，因為我覺得可以更加投入到個角色，但係佢哋都叫我唔好咁做。哈，不過前一晚結果都係接近無瞓過，因為太緊張。」她表示，自己與Fanny是完全不一樣的人：「我個人同人有爭執，幾分鐘就無事，但係Fanny會記足十年。」所以十分有難度。

吳珮如平時生活很慳儉。（《陀槍師姐2021》截圖）

2019年開始吳珮如就專心在戲劇方面發展，不過離「出名」的路途還有一後距離。問到她會否想過放棄，找一份更高人工的職業時，她就直言：「做演員係我自細嘅志願，為咗繼續行落去，平時我生活都會盡量慳儉。」她還說，因為自己食純素，一日三餐都是自己準備的，而且食生果、蔬菜、豆類穀類也不會很貴，能夠節省不少。她說：「平時出街我都係牛仔褲波鞋，而且開工有戲服，買衫就真係比較少。」為了夢想，看來吳珮如真是付出過不少。

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