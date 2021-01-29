陀槍師姐2021．短劇評一｜新不如舊係錯覺　女人自強本質依然存在

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-29 21:08

無綫（TVB）劇集《陀槍師姐2021》第一至五集劇評。

對上一次大家收睇「陀槍師姐」的時候，應該是2004年4月份的事，亦即是17年前的事。時隔17年TVB再以經典IP翻拍「陀槍師姐系列」，除勾起大家腦海中塵封已久的回憶外，更多的是對這個金漆招牌的期望，情況有點像是《刑事偵緝檔案》、《法證先鋒》、《壹號皇庭》等翻拍了幾次的連續劇一樣。成品出來了，好與不好是後話，但回歸初心，最基本的還是取決於觀眾受不受落。

首五集《陀槍師姐2021》出街後觀眾的反應十分兩極，有人覺得新一輯風格未如理想，失去了「陀槍師姐」系列的原味，陳三元輪為陪襯品，也有人批陳豪走音式英文冇新意，宣萱不適合搞笑，反之，也有人認為開開心心又睇完一集，幕後製作明顯有跟上2021年水準，劇本誇張但夠娛樂性等等。

《陀槍師姐2021》擺明舊題材新做法，不過又有創新。（《陀槍師姐》劇照）

講起《陀槍師姐》，某些年輕一代可能會較陌生。這套劇於1998年正式開播，雖然香港自1951年開始就已經有首位「陀槍師姐」，但卻是因1990年代，警隊推出「陀槍師姐」試驗計劃後，佩槍執勤的女警人數才漸漸增多，亦因此TVB取材「陀槍師姐」一詞可算是趕上了潮流。

潮流興乜就拍乜，都係TVB做法，所以用1998年《陀槍師姐》做法再翻拍，肯定係行唔通。（《陀槍師姐》截圖）

劇集《陀槍師姐》透過男女關係、母子情、「陀槍師姐」衝鋒陷陣的情節，帶出女人當自強、時代女性的觀念，在當年來說可算是非常創新而「啱口味」，而第一輯20集收視都有38點，與同年的劇集相比排第二，亦只略低於《天地豪情》些少。

要睇《陀槍師姐2021》，其實唔應該抱住睇《《陀槍師姐V》的態度去睇，而係要當新劇咁睇。（《陀槍師姐2021》劇照）

那麼《陀槍師姐2021》又變成怎樣？時隔17年的「陀槍」基本上是改頭換臉，成了一套搞笑肥皂劇，就連宣萱早前接受《香港01》訪問時，亦說過：「可以當佢係一套新劇嚟睇。」其實單以首五集來說，《陀槍師姐2021》可是算是交足功課，第一集以馬國明、胡鴻鈞、C君和劉佩玥幾位《降魔的》班底以及葉蒨文、利穎怡、陳苑澄、許思敏（群姐）等客串放笑彈，可算是十足驚喜，又因為劇集本身就有羅子溢（前名：羅仲謙），加上韋家雄（飾炸彈狂徒）客串又有《木棘證人》的既視感，嫌不夠？還有安德尊（大王）同李錦聯互窒場面，夠晒Juicy！

陀槍師姐2021｜首集有9位驚喜客串 彩蛋勁多有李錦聯安德尊駁火

第一集Sell搞笑，最起碼有啲新鮮感。（《陀槍師姐2021》截圖）

故事有兩條主線，中間又會有交雜，對TVB嚟講都算係新手法。（《陀槍師姐2021》截圖）

其後四集亦承接得相當好，毫不拖泥帶水，第二集主打輕鬆Sell隻貓，第三集就已經進入主線，第四集案件戲肉，第五集完結。一周過去，大家基本上就清楚了解了劇中人物關係，性格，劇情走向等等。不過今次《陀》的格局卻與以往劇集有些少不同，除了宣萱、陳豪的懸案小組主線，還多出一條以宣萱、羅子溢為主的社團主線，兩條線並排進行，但又會在某些時間點交錯，套用這個歐美劇慣用的敘事手法，倒是有幾分新鮮感。

睇「綠葉」發揮真係正。（《陀槍師姐2021》截圖）

頭五集的重心，除了首集的笑彈連橫放送外，就是第五集的「睛睛失蹤案」以「陳三元離開」身上，前者，「睛睛」原來是溫生溫太（蕭徽勇、趙希洛飾）之間的第三者，這個結局有點出人意料，但尚算解釋得合理，而且趙希洛在尾段的獨白：「我只係將個女嘅死放喺心入面。」一段，與前兩集冷漠的姿態形成強烈的對比，再加上蕭徽勇「考牌式」演技帶足全場，睇完會感同身受。

陀槍師姐2021｜蕭徽勇演技大爆發 唔搲撈轉做帶貨：又唔係力捧

《陀槍》1-4輯同《陀槍師姐2021》劇情「接駁位」，其實篇幅可以再做多啲。（《陀槍師姐2021》截圖）

用舊畫面勾起觀眾回憶，慳水又慳水。（《陀槍師姐2021》截圖）

後者以《陀》舊一輯畫面帶過陳三元（滕麗名飾）與程峰（魏駿傑飾）之間的感情，再講陳三元因情傷而離開傷心地，以接駁《陀槍師姐2021》與舊系列《陀槍師姐》，算是慣用套路，不過在《陀》粉絲立場來看，這個退場寫法就有些「到喉唔到肺」、「hea咗少少」。如果要打「懷舊牌」的話，最重要陳小生（歐陽震華飾）和朱素娥（關詠荷飾）的去向是不是也應該交代一下？斷不會人間蒸發吧？

陳小生（歐陽震華飾）和朱素娥（關詠荷飾）似乎就變咗失蹤人口。（《陀槍師姐》截圖）

陳豪由《陀槍師姐III》東興社話事人「陳耀揚」變總督察「蒙漢森」，真係升職快過坐火箭，所以話真係唔好當《陀槍師姐2021》係第五輯。（《陀槍師姐》截圖）

舊一輯《陀槍師姐》固然精彩，但新一輯《陀槍師姐2021》亦有可取之處。細心留意的話，其實《陀槍師姐2021》還存在住「女人當自強」這個最核心的劇集元素，透過陳豪的大男人主義，再由滕麗名大女人主義與之相較量。由第一集開始，編劇已經有意無意地暗示，宣萱這個小女人正在進化，第五集宣萱靠自己的推理破案，滕麗名的離開亦暗示了要將「女人vs男人」這個重任傳遞給宣萱。《陀槍師姐》系列想帶出的「時代女性」的觀念不是沒有，只是編劇將它藏得比較深，包了一張名為「搞笑」的花紙而已。

以五集為一個整體欣賞，《陀槍師姐2021》評分大概有80/100水準，笑位，溫情部分皆足夠，唯獨是與前一輯的關連實在太少而失分，而且也欠缺追看性。除了黑幫主線的羅子溢時不時出現之外，劇情似乎還未十分清晰地指引「觀眾應該追乜」，宣萱、陳豪和羅子溢之間究竟有可能發生甚麼事呢？觀眾應該追看宣萱的成長？還是羅子溢的黑幫仇殺？劇集實在欠了「懸念」兩個字，看畢頭五集後，缺乏了令人追看下星期劇情的衝動。

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