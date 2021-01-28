陀槍師姐2021｜蕭徽勇演技大爆發　唔搲撈轉做帶貨：又唔係力捧

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-01-28 22:05

無綫劇集《陀槍師姐2021》今晚（28/01）播至第四集，陳豪（飾蒙漢森）、宣萱（飾黛安娜）和滕麗名（飾陳三元）相遇後正式翻查懸案，第一單案件就是十年前許紹雄（飾韋展超）負責的女童失蹤案。今集可算是蕭徽勇（Gordon哥哥）的熒幕代表作，尤其是富有層次的喊戲，感染比陳豪的「走音英文」更令人印象深刻，更搶鏡！

蕭徽勇笑言，重不重戲份都沒所謂：「就算嘟嘟監製叫我過鏡都唔會託佢手踭啦。」（《陀槍師姐2021》截圖）

蕭徽勇接受《香港01》訪問時，自言幸好有《十八年後的終極告白》飾演「鬼仔強」，才能夠掌握角色的神韻：「唔算難，始終有演鬼仔強嘅經驗，所以我會覺得溫生係鬼仔強2.0，單元角色嘅難度在於篇幅有限, 冇時間俾你慢慢鋪排個角色性格，所以每一場戲，甚至每一個反應都要好精準，拍攝過程通常都唔會係順序拍，所以都算係考牌之作！」

蕭徽勇表示，拍《陀槍師姐2021》的時候大概160磅左右。他說：「鬼仔強係減完無耐，降魔的已經叫做完全瘦晒，同陀槍差唔多。」（《陀槍師姐2021》截圖）

他又表示，這次演出的難度不在於「喊唔喊得出」，而是「有冇層次」：「憶女成狂，傷心嘅程度，內疚，後悔，角色個內心好複雜。我已經唔係新人，所以唔能夠只為求交功課，一般人嘅演法可能會後面再癲啲，但係我通常會反其道而行，如果觀眾翻睇，就會睇到我嘅鋪排。我只係覺得喊到流口水鼻涕並不是代表好戲，個心流淚先係至高境界，我諗而家嘅觀眾識睇嘅。」

演戲一定要迫真。（《陀槍師姐2021》截圖）

入行20多年，其實蕭徽勇一直都被觀眾認為是實力派演員，近年《降魔的2.0》的「黃志龍」或是《十八年後的終極告白》的「鬼仔強」都有突出表現，尤其是今次飾演的「溫生」更顯出了他演技上的用心。他說：「差唔多場場戲都喊，而且全部都係真眼淚，花園有兩場重點喊戲，因為喊到甩con焗住take多次，對con仲要黐住喺塊面度，又因為我唔係撳掣就喊得出，所以我就索性『盲』照做。」

減岡前的蕭徽勇，用60日減走60磅。（網上圖片）

減肥後的蕭徽勇。（蕭徽勇IG圖片）

問及蕭徽勇的近況，他表示近來配音組的工作則暫停了：「由頭到尾同配音組嘅關係都只係借用型式，而家只係配音組暫時唔需要我幫手。」而他現正在做帶貨直播以及手機遊戲和網上廣告配音工作。他說：「而家冇劇喺手，未知十八年後2.0有冇我份，隨緣啦。」問他為什麼不找監製「搲撈」？他直言：「又唔係力捧就唔需要強求啦，我同監製全部都好熟，但從來都唔需要搲，有麝自然香。」帶貨直播收入好嗎？他笑言：「好一餐唔好又一餐，好死啫，不過我帶貨主要都係食品，所以一定唔會餓死，哈哈！講真演戲只係為興趣，配音先係我正職，所有嘢都有原因嘅，可能個天都想我跳返出幕前掛。」