劉嘉玲用古董花樽插花曬奢華生活　熱愛收藏珠寶名畫件件價值連城

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-03 13:00

現年55歲的劉嘉玲在娛樂圈多年以來一向人緣甚廣，她更不時邀請圈中好友到復古風豪宅聚會，從她分享的相中可見大屋結合中西風格，佈置充滿昔日舊上海的風情，當中更不乏藝術收藏擺設，件件看起來都相當精緻。其實劉嘉玲自小受藝術熏陶，早在十幾年前已經開始收藏各種藝術品，日前她在IG曬出一個疑似為清朝乾隆年間製成的古董花樽，掀起網民熱議！

劉嘉玲不時邀請圈中好友到復古風豪宅聚會。（IG@carinalau1208）

+ 14 + 14 + 14

劉嘉玲不時在社交平台分享自己的日常生活，早前她曾曬出一個疑似是乾隆年間的「粉彩九桃天球瓶」，據知曾在2017年進行拍賣時以人民幣4255萬（約5105萬港元）成交，價值驚人！有網民指她今次用來插花的「雙耳天球瓶」比起上次的花樽價格更高，令人不禁驚嘆她的富有程度，更羡慕她不但有錢更有品味。其實劉嘉玲除了收藏古董之外，更熱愛收藏珠寶及名畫，她曾透露特別準備了一間屋專門來存放畫作，更希望將來可以開展覽展出自己的珍藏品。

用古董花樽插花。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲經常到各地睇畫展，屋企牆上掛着知名藝術家周春芽的畫作。（IG@carinalau1208）

經常到各地睇畫展的劉嘉玲，與多位知名藝術家包括劉小東、周春芽等私交甚篤，早前有網民發現她屋企牆角擺放着的幾幅名畫，疑似是周春芽的系列畫作，估計價值高達200多萬人民幣。此外，劉嘉玲亦鍾情珠寶首飾，她曾在2018年出席品牌活動時，即場買下一頂1906年的卡地亞鑽石皇冠，事後她在接受訪問時不肯透露價錢，但就笑言不敢跟老公梁朝偉說，外界粗略估計這頂古董皇冠價值約數千萬港幣，前年她更借出這頂全球僅此一頂的皇冠於北京故宮博物院展出。劉嘉玲每次出席活動都會佩戴珠寶首飾，相信當中有不少她的私人珍藏！

劉嘉玲頭上的古董皇冠獨一無二。（IG@carinalau1208）

劉嘉玲每次出席活動都會佩戴名貴珠寶，貴氣十足。（IG@carinalau1208）

點擊下圖睇更多珍藏：