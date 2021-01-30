劉嘉玲孖張艾嘉兒子唱K　30歲王令塵外形出眾曾與梁洛施傳姊弟戀

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最近一直留在內地工作的劉嘉玲早前剛剛看完Dior春夏時裝騷，閒時再相約一班好友聚會，日前她在社交平台上載了一段唱K的影片，片中劉嘉玲攬着一位小鮮肉唱出張艾嘉的經典歌曲《愛的代價》，兩人更親密相擁，默契十足，不少網民都對這位小鮮肉的身份表示好奇，原來他就是張艾嘉與富商王靖雄的兒子王令塵（Oscar）！

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王令塵（Oscar）是張艾嘉的獨子。（IG@mroscarwang）

現年30歲的Oscar是張艾嘉的獨子，當年張艾嘉為王靖雄未婚懷孕並誕下兒子，一直以來都非常保護囝囝，甚少公開露面。事緣Oscar小時候曾經歷過一場驚心動魄的綁架案，當年只有9歲的他被3名蒙面匪徒綁架，勒索贖金1500萬，隨後3名綁匪被捕，Oscar成功獲救，但此事對他們一家人影響深遠，之後張艾嘉送Oscar出國留學，而Oscar亦一直在外國低調生活多年。

Oscar在外國低調生活多年，直至近年才重回公眾視野，他曾為Hermès行騷。（微博@Oscar王令塵）

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直至近年長大成人的Oscar才重回公眾視野，張艾嘉不時帶兒子出席好友聚會，兩母子更一起為品牌拍攝廣告，高大有型的Oscar外形出眾，獲讚側面激似彭于晏，大有條件進軍娛樂圈。不過對藝術更有興趣的Oscar選擇開設計公司，不但跨足科技行業及餐飲業，更與國際名牌Fendi合作，設計限量版公仔同手袋等等，事業經營得有聲有色。Oscar身邊亦不乏靚女，他曾在2013年傳出與梁洛施（Isabella）秘戀一年，一度成為被追訪對象。其後Oscar與內地官三代千金程穎婕傳出戀情，身為中美混血兒的她樣貌標緻，更活躍於時尚圈，經常在IG分享靚相，不過兩人在2016年初分手收場。

Oscar更與國際名牌Fendi合作，設計限量版公仔同手袋等等。（微博@FENDI）

Oscar曾與內地官三代千金程穎婕拍拖。（微博@RIGELDAVIS程穎婕）

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