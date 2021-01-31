Maggie Q洛杉磯複式大宅過健康生活　空間感十足坐擁大泳池

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-01-31 11:00

曾在香港娛樂圈發展的Maggie Q近年成功打入荷里活市場，定居洛杉磯的她自此鮮有在港露面。事隔多年，現年41歲的Maggie Q依然Keep住Fit爆身形，甚至更勝從前，相信一切都離不開她的健康飲食及生活習慣。早前Maggie Q進駐小紅書，不但大方公開瘦身食譜及保養心得，更分享了自己的日常生活，不少網民都表示非常羡慕！

Maggie Q近年定居洛杉磯。（Getty Images）

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Maggie Q分享的健康餐單製作起來非常簡單易學，她更會推薦書單，每條短片都相當高質，成功吸引近38萬粉絲關注。Maggie Q多數都在屋企拍攝短片，客廳、偏廳、睡房、廚房、花園等都佈置得非常雅緻，盡顯品味。片中所見Maggie Q的大屋是複式設計，樓底極高加上落地大玻璃，空間感十足，她還在走廊行Catwalk展示不同的穿搭。此外，Maggie Q會在戶外大花園做運動，令人心曠神怡。而睡房牆身就採用深藍色，令人放鬆身心，Maggie Q更會透過睡前冥想來舒緩壓力。在感恩節、聖誕節時，Maggie還會添置不少充滿節日氣氛的裝飾，處處都可見她花足心思！

屋企走廊當T台！（影片截圖）

Maggie Q會在戶外大花園做運動。（小紅書圖片）

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