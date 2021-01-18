《靈域》秦烈范丞丞9句對白超摟打　面對謝靜璇更衣誘惑視若無睹?

曾獲得「最值得期待網劇」殊榮的《靈域》，終於在1/9正式開播，開播當晚播放平台熱度便突破六千大觀，且還在持續飆升！衍生話題也像雨後春筍般的頻頻冒出；其中「秦烈直男發言」的話題，更是引發起網友們紛紛截圖和熱議，《靈域》中秦烈（范丞丞 飾）究竟發表了哪些直男宣言，能讓觀眾如此「趨之若騖」！

相關圖輯：2020回顧｜陸劇播放量50大排行 慶餘年僅排第8 冠軍你一定睇過（點圖放大↓↓↓）

《靈域》講述身世成謎的秦烈（范丞丞飾），與青梅竹馬的凌家大小姐凌語詩（程瀟飾）一同在凌家鎮長大，但深逢亂世的他們，為了自己與族人不得不離開家鄉，踏上未知的修行之路；秦烈憑藉優異的天資一路過關斬將，不但結識「玄天盟」和「八極聖殿」兩名聖女，更得到「極寒之主」的另眼看待，面對邪族入侵，他們能否守住人族的最後一片淨土？而此時隱藏在秦烈體內的那股力量，也開始蠢蠢欲動，究竟他夢中出現的那些陣圖有何意義？他的身世又隱藏怎樣的祕密？劇中直男代表的秦烈，經典台詞可謂一句接一句，小編特此羅列九大直男金句，就讓我們一同看看哪句最令你「無語」！（點圖放大↓↓↓）

+ 13 + 13 + 13

《靈域》挾帶范丞丞、程瀟兩大偶像的高人氣，從開拍就備受粉絲期待，身為同公司的兩人，好默契是有目共睹，而范丞丞在劇中的一系列「直男行為」，更讓網友大呼太真實，劇中還有哪些勁爆的直男發言，等你一同來發掘！

同場加映：2020年豆瓣最高分八大陸劇！「迷霧劇場」兩套神劇揮低《燕雲台》（點圖放大↓↓↓）

+ 11 + 11 + 11

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2021陸劇》靈域｜ 范丞丞、程瀟主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】