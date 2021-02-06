雞排妹娛圈性騷擾越爆越多？曾國城就撞胸事件解話：最衰肚腩太大

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-06 12:30

台灣藝人曾國城今錄衛視《一袋女王》，被問及雞排妹性騷擾事件，他因自認不知道事情來龍去脈，本不願多談，後來舉例他舉例「像我們會跟女藝人說妳身材這麼好，是不是喝很多青木瓜四物飲，這互動很正常嘛，如果妳不會聊天就不要出來賺錢嘛，但我不知道他們是怎麼互動，所以很難講誰對誰錯。」

雞排妹鄭家純被性騷擾懶人包（點圖放大↓↓↓）

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不料這句「不會聊天就不要出來賺錢」傳進雞排妹耳裡，她主動爆料之前說的撞胸主持人就是曾國城，對此，雞排妹和經紀人手機和訊息皆未回應，曾國城剛出面回應表示「當然冤枉啊，我可能抱歉我的肚子可能比她的胸部再大一點，我對任何人都一樣，我的世界沒有男女老幼。」

曾國城認為，如果雞排妹對他表達友誼的方式覺得不舒服，其實可以直說就好，「她可能有心情上的問題我不曉得，但我不會隨雞起舞，我忙自己的工作都忙不完。」他也坦言對雞排妹描述的情節沒印象，「因為只要是來上我節目的來賓，只要認識的，我都會來個友誼的擁抱，誰都一樣。」

問到曾國城以後會對人保持距離嗎？他表示現在疫情期間，還是保持距離比較好，他說自己出道30年，對雞排妹的爆料不會放在心上，「人家解讀錯誤，我們放寬心就好，總不要隔空教化，都幾歲啦？」他也讚雞排妹聰明，在《全民星攻略》表現好，只希望事件能快點平息。

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