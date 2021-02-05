雞排妹性騷擾事件︳翁立友獲演藝界力撐？網友曝兩大關鍵原因

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-05 17:30

台灣藝人雞排妹（鄭家純）控訴翁立友在尾牙場性騷擾，期間疑似摸臀、要電話，還擅自更改歌詞。事後，翁立友嚴正否認，並支持雞排妹提告，演藝圈也大多出聲力撐，令事件演變為羅生門。對此，有PTT網友分析，作為「受害者」的雞排妹之所以屢遭質疑，其實主要有2個原因。

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原PO在PTT八卦版發文表示，台灣算是兩性很平等的地方，除了有些人愛亂用女權，通常只要有女生喊被性騷擾，在沒有釐清事實前，大家都會先把矛頭指向男方，但為什麼現在很多網友不相信雞排妹？「除了男方形象不錯，一堆女星還幫他講話外，雞排妹從頭到尾形象太差也是原因，還在記者會擺飛機杯，你以為是情趣用品發布會嗎XD？」

大批網友質疑雞排妹在性騷擾事件餘波未了的記者會上放飛機杯（Ettoday授權使用）

原PO說，雞排妹會講說翁立友在晚會性騷擾她，意謂著她連當藝人的資格都沒有。他以已逝綜藝天王豬哥亮為例，「大家自己去YT找豬哥亮歌廳秀，每一集豬哥亮都在跟女星開黃腔，問她『要不要爽一下』，或是摸女星屁股跟蹲在裙子底下看內褲，要是按照雞排妹標準，她跟豬哥亮同場，大概要被性騷擾到死了」。

話鋒一轉，原PO也反問，「你有聽過任何女星抱怨豬哥亮性騷擾嗎？完全沒有，原因很簡單」。他指出，任何在舞台上發生的事情都是效果，任何螢幕上播放的節目也都只是演戲，「費玉清黃色笑話不知道講了幾千個，有哪個女星說過他性騷擾？」

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原PO認為，如果真的要吃豆腐或趁機亂摸，也不會蠢到在公開場合做：「雞排妹自己身為藝人，連這個最基本的道理都不懂，難怪混了那麼久只能整天講砲友搏版面，還是去賣飛機杯比較實在」。

為此，原PO也加碼送上祭品：「為了幫雞排妹證實，只要她敢提告，不論告得成還是告不成，推到爆一律發雞排一份，版主幫我記著，等下就去申請祭品，請大家為了雞排支持雞排妹XD」。

不少網友看完紛紛留言，「趁機業配真的是腦殘舉動」、「想當明星還想裝清高」、「有一種東西不叫法律，叫信用，信用額度不足怪誰」、「如果豬哥亮低級，志村健又算啥？也低級？」、「女權雷達真的很瘋，我的雞排記得要切」、「哭就是弱者？這我不懂」、「簡單來說，怕熱就不要進廚房」、「感覺最後會變成世代之間的爭論」。

熱衷於在Facebook發表長篇大論的陳沂連日瘋狂狙擊雞排妹，質疑她借#MeToo話題博出位：

不過，也有很多人不以為然，反嗆原PO「只要是舞台效果就可以性騷擾？受教了」、「我覺得以前的女藝人很可憐」、「欸不是，拿豬哥亮出來當論點不好啦，那就是性騷擾啊」、「以前的陋習不代表現在要接受，有夠噁心的論點」、「完全不同意後半段講的部分，這代表台灣綜藝節目品質低下，一堆人還正常化」。

還有網友說：「雞排騙爆反智文，比喻不倫不類」、「一個是餐廳秀，一個是尾牙晚會，能對比嗎」、「我覺得豬哥亮舞台效果很噁心，原來還是有年輕人覺得好笑」」、「文章下半段欠噓」、「豬哥亮沒被檢舉是因為那個年代缺乏性平意識，不是演戲」、「以前秀場文化是這樣不代表大家都要接受，鄧紫棋來尾牙場唱也要被這樣騷擾嗎？」引發論戰。

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