雞排妹被性騷擾｜盤點翁立友三個豬隊友　台網紅爆錯料最搞笑

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-05 19:10

雞排妹鄭家純性騷擾事件越演越烈，使其位居「網路口碑 / 新生代女星」網路聲量冠軍，本次性擾擾爭議引起眾多討論，有台灣命理師沈嶸表示自己「通靈」後，查詢感應到翁立友「其實很喜歡雞排妹，是他的菜」，稱讚他提告很高招，讓許多網友這根本是在陷害翁立友，此外還有哪些在事件中「幫倒忙」的豬隊友呢？

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＃翁立友很哈雞排妹、有助於女方星運？命理老師預言與當事人立場相反

除了有命理師沈嶸通靈表示「雞排妹是翁立友的菜，翁本身很喜歡她，所以很想進一步認識」，新聞一出後，許多網友表示「這業務也太廣」、「⋯」、「翁立友表示：？？」這讓前後發兩次聲明，又要開記者會否認性騷擾的翁立友陷入尷尬局面；此外還有命理師廖美然認為這場「桃花風波對她名氣有助力」，建議她以和為貴，讓事件風波停息才能讓未來貴人前來，這番言論也讓氣憤「否認炒新聞」的雞排妹事件焦點模糊。

＃李婉鈺挺翁立友「跟我拍照都插口袋」 網：因為怕被妳打

雞排妹與翁立友風波雙方都有支持者，前新北市議員李婉鈺就力挺翁，在臉書上發文表示他絕對不會吃女生豆腐，兩人認識十多年，認為翁立友個性孝順有義氣挺朋友，強調「他連跟我合照都手插口袋啊，我也算蠻正的吧？！」底下有網友吐槽「可能姐不是他的菜」、「敢吃你豆腐的，墳頭草都一人高了」、「你比雞排妹會喝」，PTT網友更直言「可是妳好像會打人耶」重提她過去酒醉毆人事件。

我認識 翁立友 only... 由李婉鈺的園地發佈於 2021年2月2日 星期二

＃廣告小妹發文挺女神阿純 掌握錯誤爆料超尷尬

廣告小妹在事件開始時曾發文「偏心站女神阿純隊」，但後續掌握錯誤爆料，指出性騷擾雞排妹公司是「沙豬累犯、曾經告過罵公司的員工、被一顆星洗版」，引起網友猜測是Google評論只有1.2顆星的內湖維X科技公司，事後她編輯貼文否認，加發第二篇文更新資訊，引來雞排妹本人親自回覆「所以為什麼不問本人，搞到辦案查錯間」讓她無言。

UPDATE: 老闆非維 X，詳情請看新文章。 -- 似乎查到阿純親手背的是誰了。也就難怪阿純不想公開，這家公司會告人。 1. 是沙豬累犯。 2. 兩年前有受害人曾發文罵過該公司，後來受害人被告。 3. 最終受害人沒有被起訴（恭喜）。 4. 被一顆星洗版不意外。 由凡槿（廣告小妹） 發佈於 2021年1月31日 星期日

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