Angelababy「瞪眼演技」是通病？　盤點五位樣靚一演戲就破功女星

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-05 21:45

「新疆四美」之一的古力娜扎時隔3年回歸古裝，在新劇《風起霓裳》中飾演唐朝胡女「庫狄琉璃」，身為維吾爾族的她五官精緻立體，本身就極具異域風情，劇集的服裝、道具、妝髮等都為人稱道，娜扎的扮相也很美，只可惜一做戲就即刻破功。

娜扎在劇中的扮相很美。（劇照）

劇中的娜扎年幼時母親被徒弟陷害自殺，多年來一直女扮男裝隱藏身份，多次陷入危機都獲男主角許魏洲相救。劇集播出至今，娜扎的演技基本沒有太大的情緒起伏，除了首次換回女兒身的哭戲好些之外，其他大部分都擺脫不了挑眉、瞪眼、嘟嘴、搖頭晃腦等誇張的表情，令觀眾相當出戲。

演戲時的娜扎：

+ 4 + 4 + 4

生活中的娜扎：

+ 2 + 2 + 2

其實除了娜扎之外，很多女星都是樣貌不俗，但一做戲就令人「無眼睇」，譬如一直被詬病演技的Angelababy，由《孤芳不自賞》到《創業時代》，再到《我的真朋友》，都有「瞪眼」的習慣，直到去年憑藉懸疑網劇《摩天大樓》才挽回些口碑。

演戲時的Angelababy：

生活中的Angelababy：

+ 2 + 2 + 2

憑藉清宮劇《延禧攻略》彈起的吳謹言演技可謂不進則退，在該劇之後的所有電視劇，差不多都清一色仆直，表情做作浮誇之餘，嘴型變化與台詞過於同步，用力相當猛，幾乎套套劇的演技都會被批。

演戲時的吳謹言：

生活中的吳謹言：

+ 2 + 2 + 2

芭蕾舞科班出身的劉詩詩體態同氣質一向受大眾稱讚，演技雖然較以上幾位好少少，不會時不時「瞪眼」，之前的古裝劇都算受歡迎，但在近兩年播出的三套現代劇《如果可以這樣愛》、《親愛的自己》以及剛播完不久的《流金歲月》中，她的台詞都遭到詬病，毫無情感地背台詞。此外，劉詩詩在演戲過程中也喜歡搖頭晃腦，且表情單一，幾乎無變化，加之雙眼無神，很多時候感覺在放空，如同盲人一般。不過，就她用原聲演戲這一點也值得Respect！

演戲時的劉詩詩：

+ 2 + 2 + 2

生活中的劉詩詩：

+ 2 + 2 + 2

最後一位同樣是有「新疆四美」之稱的佟麗婭，2011年憑藉穿越劇《宮鎖心玉》走紅，其後出演過多套電視電影，演技算不上好，但也未去到不能看的地步。只不過，去年一套《完美關係》令她背負了「演技差」的問題，該劇拍攝於2018年，當時35歲的佟麗婭演繹一位剛大學畢業的富二代，即使年紀上有所差異，但其實可以靠演技詮釋，只是佟麗婭有些用力過猛，誇張、猙獰的表情不斷，且依然有瞪眼的習慣，嚇怕一眾網友。

演戲時的佟麗婭：

生活中的佟麗婭：