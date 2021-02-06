中國業內首明文抵制和復出規定　劣跡藝人分4個年限封殺

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-06 15:45

29歲內地女星鄭爽上個月18日被曝代孕後棄養BB，事件引起全網震驚，鬧得沸沸揚揚，鄭爽隨即便被廣電總局點名封殺。為了藝人管理有據可依，劣跡懲罰有章可循，行業自律有約同心，昨日（5日），中國演出行業協會發布《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，這是行業首次明文演藝人員從業規範，也是首次明確聯合抵制和復出規定，將於3月1日起實施。

鄭爽因代孕棄養風波停止演藝事業。（VCG）

該辦法共有五章二十二條，針對在中國境內從事音樂、戲劇、舞蹈、曲藝、雜技以及其他形式的現場文藝演出活動的表演者。在第二章「從業規範」中，共有十條要求與禁忌行為，包括要奉公守法，熱愛祖國，嚴肅認真對待創作表演，積極樹立正面形象，堅守契約精神，尊重合作團隊、合作對象，助力公益事業發展等；不得有破壞民族團結，組織、參與、宣揚、涉及黃、賭、毒以及非法活動，酒駕、無證駕駛、肇事逃逸，在營業性演出中以假唱、假演奏等手段欺騙觀眾，違背倫理道德等行為。

對於劣跡藝人的懲戒措施，在第四章「辦事程序」第十五條中，明文列出四條，對違反從業規範的演藝人員，將根據情況輕重以及危害程度，分別實施1年、3年、5年和永久等不同程度的行業聯合抵制，並且會進行批評教育，取消行業內的各項榮譽，這些措施可單獨實行，也可合併實行。而在抵制期限屆滿前3個月內，本人或所屬單位可申請復出，由道德建設委員會評定。

如有違反相關規定的演藝人員，視情況輕重加以懲戒。（微博截圖）

點擊下圖睇五章全文：