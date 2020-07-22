范冰冰解封在望？　再登內地雜誌封面分飾7人角變女團「FANAᖷ」

逃稅事件後，內地女星范冰冰由去年6月開始逐漸「復工」，密密拍攝國外雜誌，雖然尚未「正式復出」，但上個月初，她相隔兩年終於再度亮相內地雜誌，登上《精品購物指南》封面，似乎「解封」在望。

《精品購物指南》雖然同五大女刊無得比，但能成功解鎖內地雜誌，對於冰冰而言也算好事。（微博@精品購物指南）

日前冰冰又以雜誌封面形式出現，登上法國雜誌《Madame Figaro Park》中文版，更一人分飾七角，展現其獨特的時尚魅力。

今夏的話題都聚焦在「姐姐」身上，縱觀冰冰的經歷，38年的人生又何嘗不是在乘風破浪？因此，今次雜誌以「女團」為主題，團名由冰冰的姓式拼音獲取靈感：「FANAᖷ」，展示冰冰的多面人生，而冰冰是唯一的成員。

《Madame Figaro Park》今次的拍攝頗有創意，光是海報已令人覺得耳目一新，金屬口罩充滿未來感。（微博@MadameFigaro中文版）

《Madame Figaro》中文版的官方微博這樣描述范冰冰今次的造型：「充滿了無限的未知與可能，她是多人眼中的頂級美人，是人們樂於談到當下內娛顏值天花板，她的每一面塑造，總會有意想不到的變化。不同形象，不同定義，以一解七，一人成團。」

在七個不同的造型中，冰冰分別演繹了中性、運動、鬼馬、美艷、俏皮、利落、復古風格，不得不佩服冰冰的可塑性以及時尚表現力，百變風格詮釋多面自我，幾乎完美駕馭任何風格，為大家帶來一場視覺盛宴，「范爺」重出江湖。

點擊下圖睇冰冰以一解七：