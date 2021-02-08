李施嬅訂婚｜胡說八道會只剩三位待嫁淑女　細數胡定欣姚子羚情史

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-08 19:30

李施嬅今日（08/02）在Instagram公布男友求婚成功，恭喜晒！除了粉絲們為這個好消息開心之餘，最開心的一定是「胡說八道會」幾位成員。

李施嬅上載手戴巨鑽相片宣佈「I Said YES」。（IG：@selenaleelalee）

「胡說八道會」是由胡杏兒、胡定欣、黃智雯、姚子羚、李施嬅、胡蓓蔚幾位情同姊妹的藝人合組的，六位成員性格各有不同，姚子羚在數年前接受《香港01》訪問（傳送門）時，就形容過大家感情就似是姊妹一樣：「其實我都唔知成立咗幾耐，我哋上次先傾究竟攪咗幾年呢？６年啩，（有冇試過嗌交？）都有嘅，喺個group chat有時都會嘅，我哋好直嘅，其實我哋嗰啲唔係嗌交，我哋會有咩都直接講，好正常啫，同你最親嘅人，講嘢係唔駛兜圈，大家窒下，講完就冇嘢㗎啦。」

由胡定欣、胡杏兒、李施嬅、姚子羚、胡蓓蔚及黃智雯組成的「胡說八道會」是圈中出名的閨密團。（IG@myoliemyolie）

她形容，胡杏兒是一個工作狂，也是六位當中處事最成熟，入得廚房出得廳堂的。阿豹 胡蓓蔚（豹嫂）就很直率，似一個大家姐。黃智雯就是一個儍更更的女生，揸車好驚險，但也沒什麼脾氣，而李施嬅就很自我，會享受生活而且優雅。

胡說八道會5位成員齊齊去馬爾代夫旅行。(ig@myoliemyolie圖片)

「胡說八道會」之中，如果加上李施嬅的話，就只剩下胡定欣、黃智雯、姚子羚三位待嫁的姊妹。不知道下一位出嫁的是誰呢？

點擊睇「胡說八道會」各成員年齡：

+ 6 + 6 + 6

點擊睇胡定欣情史：

點擊睇黃智雯情史：

點擊睇姚子羚情史：