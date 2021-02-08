Super Junior晟敏呻秘婚苦況　事隔7年仍有大量粉絲覺得反感　

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-08 17:15

Super Junior晟敏2014年與舞台劇演員金思垠認愛後，並於同年10月宣布結婚，至今引來大批粉絲不滿。早前晟敏坐陣老婆於《Miss Trot 2》表演，在台上激吻後以夫妻檔出演節目《妻子的味道》，日前再在YouTube拍攝夫妻Q&A，被鬧爆又一次無視粉絲。

日前晟敏現身金思垠個人頻道，一同拍攝有關夫妻關係的Q&A影片。二人在影片中提及7年前的初見面和初約會等，晟敏更講到見到老婆後，就像突然被輸入指令一樣，出現了「一定要和她結婚」的想法。晟敏也提及當年敏感的秘婚話題，他表示Super Junior 2014年正當紅，行程已排到半年後，因此最後只能由公司，在日程中選出「最可行的一天」舉行婚禮。

Super Junior晟敏與金思垠拍片，首次提起7年前結婚的心情。（YouTube截圖）

晟敏也透露當年不能公開戀情，因此拍婚紗照時特別辛苦。他講到由於要秘密進行，不但由進入攝影棚就非常小心，甚至在場工作人員都要簽保密協議，形容就像007間諜作戰一樣。金思垠則表示由於不能對大家造成傷害，所以才要偷偷摸摸地進行，可惜最後也被爆出來。

晟敏結婚的日子，剛好重疊了Super Junior日本演唱會的時段。（starnews）

由於晟敏當時早就被粉絲發現秘婚，但並沒有提前宣布，加上晟敏舉行婚禮的日子正是Super Junior於日本舉行演唱會期間，因此至今粉絲都仍覺得不被尊重。對於晟敏相隔7年再提結婚一事，大部分粉絲依然表示反感，更覺得他把定結婚日子責任推到公司身上，鬧爆繼續無視自己對隊友和粉絲造成的傷害，希望他能儘快退團。

對於當時沒有提前宣布結婚就拍婚照，粉絲依然不滿。（網上圖片）

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