TMA 2020︱BTS防彈少年團成大贏家　Super Junior齊人現身成焦點

韓國大型頒獎禮The Fact Music Awards 2020（TMA 2020）今天（12日）舉行，SuperJunior、TWICE、MAMAMOO、IZ*ONE、GOT7等歌手都有出席，就算網上直播都一樣氣氛熱鬧。今晚BTS防彈少年團再度成為大贏家，一次奪走4獎，氣勢如虹！

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近年紅爆全球的BTS防彈少年團延續在「MAMA 2020」的氣勢，今晚一連奪走「年度藝人」、「Worldwide Icon」和「Listener's Choice」三獎外，大獎也連績第三屆獲得。RM講感受時特別提到，對音樂人及歌手來說，今年是痛苦的一年，因此他想把獎項與大家一同分享。他亦講到：「多謝大眾和粉絲給予的愛和關心，我們會繼續為大家帶來希望和力量，去做好音樂。」最後6人更帶來《Dynmaite》的Encore舞台。

BTS防彈少年團已第3次奪得TMA大獎。（TMA截圖）

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全晚另一焦點，可算是久違多年未有完整體出席公開場合的Super Junior。組合今年獲頒「年度藝人」及「FAN N STAR Choice歌手部門獎」，上台領獎時也不忘搞笑。9位成員更首先公開新歌《Burn The Floor》，利用手燈製造特別舞台效果外，希澈亦有一同參與表演令粉絲驚喜。相反，今天7缺2的TWICE則相對氣勢大減，粉絲都紛紛表示，希望Sana和定延能儘快歸隊。

Super Junior久違齊人現身，粉絲激動大叫！（TMA截圖）

TWICE只有7人出席，明顯氣勢減弱。（TMA截圖）

按圖回顧TWICE精彩表演：

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