Super Junior晟敏坐鎮老婆表演　鏡頭前熱吻慘被零分淘汰

Super Junior成員晟敏2014年與舞台劇演員金思垠認愛後，並於同年10月宣布結婚，因為當時時組合正大紅時期，因此引來粉絲極大不滿，晟敏最終於2017年停Super Junior活動。不過他近日無視粉絲反對，與老婆在節目上大跳辣身舞，因而造成網上熱話。

金思垠近日參與朝鮮TV選秀節目《Miss Trot 2》，因身份是晟敏妻子而備受關注。昨日（14日）播出的一集中，晟敏更親自現身節目，以行動為老婆打氣，順便大曬恩愛。二人在比賽環節中大跳辣身舞，沒想到最後更以激動的親吻動作完結，令現場所有人驚訝外，也讓兩人快速登上韓國熱搜。由於粉絲覺得晟敏當年結婚影響Super Junior外，亦像背叛了粉絲一樣，甚至要求過晟敏退團。可是晟敏沒有理會反對聲音，甚至在幾年後走在電視機前大放閃。

晟敏與金思垠激動親吻，粉絲覺得相當無奈。（TVCHOSUN）

節目播出後，不少Super Junior粉絲表示超無語，認為晟敏一天未退團都仍帶着偶像身份，質疑他當年沒有理會粉絲的心情，多年後也一心只想着老婆，希望晟敏不要再做組合的負累。雖然金思垠有老公坐鎮，可是當天比賽竟以零分的新低輸給對手，就連網友也不禁表示覺得相當尷尬。

雖然出動老公，但金思垠最終獲零分。（TVCHOSUN）

按圖睇晟敏、金思垠無語又火辣表演：

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