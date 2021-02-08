無綫員工確診　家燕姐冇收到通知大感愕然：唯有靠你哋報導

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-02-08 20:45

新冠肺炎疫情肆虐全球，無綫電視今日(8日)公布，屬下節目發展分部一名見習男編劇初步確診，正在醫院留醫接受治療。該名男編劇據悉最後上班日為上周五(5日)，其家人早前亦被確診。曾與該男編劇接觸的10名同事，昨晚(7日)已收到衞生署通知，被列為密切接觸者，將要隔離檢疫至下周五(19日)。無綫電視稱患者7樓工作地點和其他有關地方已全面消毒清潔。

家燕直言沒有收到無綫電視通知，公司內部有員工確診的消息。（陳順禎攝）

薛家燕（家燕姐）今日（8/2）現身電視城出席賀年節目《《送鼠迎牛開運王》拜神儀式時，從記者口中得知無綫電視城內有員工確診新冠肺炎，大感愕然：「其實我都唔知，喺而家先知道。好彩佢哋話係寫字樓嗰邊，咁我哋就冇上到去嘅，咁所以公司都好緊張，唯有但求大家健康。（怕唔怕要封城）嗱！呢個如果真係要封城都冇辦法，因為都希望搵到源頭，如果唔係長此落去，其實好影響香港人工作家庭及經濟。咁所以政府嚴謹一啲，大家遵守規則去做，個疫情就會好快有好轉。（有冇收到公司通知有員工確診？）我冇收到。你哋新聞快啲出，我哋就會知㗎喇！唯有靠你㗎媒體報導，我哋先會知！」