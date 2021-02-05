前港姐冠軍翁嘉穗唔怕大仔知過去　聞李明慧即落閘：唔好講呢啲！

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-02-05 22:19

97年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia），自從在1999年下嫁富商鄔友正後，便退出娛樂圈，並為烏家生下兩子，過著豪門少奶奶生活。不過當年Virginia與同屆亞軍李明慧為爭奪富商鄔友正，導致雙方反目成仇，事件轟動全城，成為一時熱話。今日（5/2）Virginia以《慧妍雅集》執行委員會會長現身將軍澳出席捐贈活動。

翁嘉穗保養得宜，顏值依然靚絕。（陳順禎攝）

翁嘉穗與老公鄔友正！（VCG）

Virginia表示：「好多謝善長買我哋《慧妍》設計嘅『愛心百家被』，仲叫我哋轉贈俾啲院舍，其實我哋都算係借花敬佛。（兩個仔今年幾多歲？）大仔今年20歲，而細仔就5歲。大仔而家好鍾意同Daddy傾偈生意經，對做生意好有興趣，湊住細仔就比較吃力，始終冇湊住大仔嘅時候咁後生，得過20多歲。（大仔知唔知你選美出身？）佢不嬲都知，讀書時佢啲同學仔都有提。」

1997年港姐冠軍翁嘉穗。(VCG)

翁嘉穗現身將軍澳出席捐贈活動。（陳順禎攝）

問到會否怕大仔睇到當年自己的負面新聞？Virginia表示：「其實都冇乜所謂嘅，咁我都會解釋下，但都好耐之前嘅事，咁所以都冇提。（大仔有冇讚爸爸當年好有吸引？）冇呀！都冇特別提到。（而家同李明慧有冇聯絡？）冇呀！唔好講呢啲啦！（大家有冇碰過面？）冇呀！」