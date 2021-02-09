朱千雪自認拍拖死纏爛打　男友去滾都可以忍：佢道歉就得

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-02-09 21:06

由林盛斌（Bob）同麥玲玲主持的《師父有請》，首次搵嚟朱千雪、湯洛雯、岑杏賢同蔣家旻做嘉賓。

問到老公係未屬於靚仔時，朱千雪好似有啲猶豫喎。（影片截圖）

節目中，麥玲玲提到「娛樂圈要好紅就一定唔會嫁得好」，並謂「如果好紅一定有傷官星，而傷官星就一定係剋夫星，所以一線、好紅嘅星係好難嫁得好。當你好紅嘅時候，就唔可以對感情有太大期望，除非急流勇退。」湯洛雯聞言後，似乎受到一定嘅衝擊，佢先係問「係未只係適用於娛樂圈？」並表示「婚後會想衝，但生小朋友就會退，因為佢講到咁……哈哈！但我嘅原因並非同做呢行有關，而係覺得小朋友應該要自己照顧，不過我生小朋友嘅計劃係好遲。」而朱千雪就話暫時想享受二人世界，加上怕生B後會變肥，所以暫時未想做媽媽。對於同馬國明拍拖後，經常被問幾時結婚，湯洛雯表示其實都有少少厭，又笑言：「問題係我女仔嚟架嘛，人哋都未求婚，我點講啫，但如果佢求，我一定講。」

岑杏賢勁想生B ,仲話未識現任老公時,已經開始調理身體。(影片截圖)

之後眾人講及自己嘅愛情觀，湯洛雯除踢爆朱千雪看似理智，但其實係死纏爛打形之外，仲話佢嘅包容度非常之大，完全係可以「佢去滾我唔知咪算」，在旁嘅朱千雪直認不諱，仲話「佢道歉就可以架啦，除非佢唔鍾意我。」

湯洛雯被指在愛情路上非常死心眼，一旦投入就好難抽身。(影片截圖)

喺2Line黨中，朱千雪同岑杏賢已經係幸福人妻，麥玲玲亦有教路如果女仔想嫁得好，可以注意屋企嘅風水局：「首先係開放式廚房，係好唔利感情；另外而家好與透明廁所，好似酒店咁，亦都唔好：另外亦唔可以有太多鏡。同埋香港女仔好鍾意著黑或灰嘅衫，因為顯瘦，但呢啲色都係極唔旺桃花。」麥玲玲提議在屋企嘅正南方擺放唔易凋謝嘅鮮花，如蘭花，仲話咁先會有利感情。

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看四人合照：