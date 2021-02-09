黃建東被指愈來愈靚仔　蘋果肌飽滿驚變阿KEN：寧願整薄啲個嘴

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-09 23:00

《陀槍師姐2021》，陳豪同宣萱帶領懸案小組追查奇案笑料百出，當中飾演GD嘅黃建東佔戲甚重。（受訪者提供）

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TVB熱播劇集《陀槍師姐2021》，陳豪同宣萱帶領懸案小組追查奇案笑料百出，當中飾演GD嘅黃建東佔戲甚重。近日有網友搵返去年中拍攝時黃建東嘅側拍照，話佢似足芭比公仔男友Ken，仲話佢同10年前選港男時樣貌相距甚遠。佢接受《香港01》訪問時笑言：「激死我，咁多人唔似，無諗過俾人話似阿KEN。」

入行十年，黃建東外形真係好大變化。（受訪者提供）

黃建東曾經高達210磅。（受訪者提供）

去年年中拍緊《陀槍師姐2021》時，黃建東一張自拍照寫上「完美。#我講緊啲燈#零P圖」引發佢班朋友瘋狂P圖，由於蘋果肌過度飽滿，被指竟然同芭比公仔男友同巴西型男真人Ken撞樣，近日劇集播出後再次被翻炒。佢接受《香港01》訪問時笑言：「我都無諗過俾人話似阿KEN，激死我，咁多人唔似，我自己就唔覺有變靚咗，阿媽日哦夜哦話我雙下巴太勁，比起行時真係愈來愈肥。入行後可能多咗去美容院做下機保養，剛入行又未識化妝，所有可能有分別。啲人話我蘋果肌勁同咀厚，其實我由細到大都係咁，所以見到啲人話我去整容，我真係寧願去整薄啲個咀同整扁返啲顴骨。」