陀槍師姐2021｜糖妹原來已經33歲　入行13年外表如一勁童顏

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-11 21:15

現今演藝圈講求藝人要萬能，所以很多演員、歌手都會「踩過界」嘗試不同的工作，例如歌手出身的王浩信轉跑道就成為了「視帝」，圈內也有不少成功的多棲藝人。《陀槍師姐2021》今晚（11/02）第14集，飾演陳豪（飾蒙漢森）的家傭糖妹（飾鄺太）亦是轉型十分成功的藝人之一。

說起糖兄妹，大家也許只認得糖妹卻忽略了糖兄，其實他的才華也值得被更多人看見。（Instagram/@sugarclubfung）

現年33歲的糖妹（黃麗怡），在中學時期已經參加過不少歌唱比賽以及演出，中學畢業後亦曾經任職過藝人助理、和音伴唱、唱片公關等工作，直至2007年，經朋友介紹下才與潘雲峰（糖兄）認識，兩人一拍即合更經成「糖兄妹」出道，不過當時兩人的歌唱事業只屬起步階段，頭三年多數在朗豪坊商場擔任駐場表演。

糖妹飾演鄺太，終於不再做「小妹妹」。（《陀槍師姐2021》截圖）

近年二人再度合體以「糖兄妹」身份表演。（資料圖片）

及後到2010年，在演唱期間被當時蘇打綠經理人監製林暐哲發掘，才一躍成為流行歌手，推出過《別煩著我》、《我最愛糖》等歌曲，同年得到參加《春天吶喊音樂節》等香港和台灣的大型音樂節機會，2011年更舉行了首個演唱會《糖兄妹跑出天際遊樂園演唱會》，不過2014年起推出EP《動起來》後，兩人就開始甚少一起公開露面。雖然糖妹表示不是拆夥，但「糖兄妹」組合已十分少被提及。

王敏奕、陳嘉寶、陳瀅、糖妹、賴慰玲與吳嘉熙在《女人俱樂部》飾演好姊妹。（missjni@Instagram）

其實糖妹在娛樂圈中也是出名的慳妹，入行多年不時都被傳媒拍得坐巴士、地鐵返工。糖妹自小居住深水埗唐樓，直至近年為了事業運程，才與家人一同搬到貝沙灣居住。2013年她與TVB簽約正式做藝員，其實產量都算多，近年除了出演《女人俱樂部》、《使徒行者2》、《香港愛情故事》以及《陀槍師姐2021》，還有電影、配音、廣告等工作。2015年後糖妹的爸爸退休，她更是「一個人擔起頭家」，早年花近三十萬供比她妯11年的弟弟到英國留學，接受傳媒訪問更明言打算供弟弟一直讀到博士，實在是廿四孝家姐。

糖妹同媽媽感情相當好。（網上圖片）