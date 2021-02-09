陀槍師姐2021｜演變態殺手搶戲　陳俊堅捱14年：有工開就要感恩

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-09 21:15

《無間道》都有講：「三年又三年，十年都嚟緊啦！」究竟默默耕耘地做同一份工作，會有什麼感覺呢？四年前陳俊堅有份參演的《老表，畢業喇！》播出，他接受《香港01》訪問時自言自己沒有後悔做了多年「二打六」，更表示為了追夢也不介意人工低。今晚《陀槍師姐2021》第12集陳俊堅以變態殺手出場，大家還對他有印象嗎？

原來陳俊堅先係兇手。（《陀槍師姐2021》截圖）

陳俊堅（Kinlas）接受《香港01》訪問時說：「今次都係第一次做反派，都算係新嘗試，好彩之前跳開舞，打鬥戲都應付得到。」話說陳俊堅入行已經將近14年，其實頭6年他都是以Dancers身份示人，甚至可以成為助理排舞師，不過2013年他卻選擇追夢轉換跑道，參加2013年無綫藝員訓練班，成為一個演員。

在《老表，畢業喇！》裡面，飾演張繼聰青年版的叫陳俊堅。（電視畫面）

談及上一篇訪問，他也笑說時間過得快：「可能呢四年都過得幾開心，快樂不知時日過！近排都多咗劇拍，另外又有幫人拍下野，同埋本身有做健身教練，但係疫情嚴重等佢好轉先再教返。」疫情之下少了做健身教練的收入，會不會影響生活？他就表示相差不太：「冇想像中咁差，唔需要捱麵包，食得幾好，教練其實只係我嘅興趣一種。」

陳俊堅外形真係幾好。（IG@kinlas）

這四年他的演藝事業上有什麼分別？他坦言：「成熟咗，對每一件事嘅睇法都有唔同嘅改變，愛情觀，社會，人生哲理，有好多野都想做啊，但係要忙埋手頭上啲工作先。」不過最大改變的是，他簽了TVB的經理人合約。「五年都算係長長地，鏡頭都多咗，人工都係隨着年資增加，其實同其他大公司冇乜分別呀。早排開《愛回家》同《拳王》，跟住再開另一組戲，差唔多兩日冇瞓過覺，十日有八日都喺公司瞓覺，不過開心嘅，有工開就要感恩。」

呢一幕都做得幾好。（《陀槍師姐2021》截圖）

《她她她的少女時代》陳俊堅與林凱恩飾演情侶，令人「葡萄」...（IG@kinlas）

四年前陳俊堅說過：「無諗過走，因為TVB都幾好，我都當咗呢度係我屋企，我會等落去，有機會就盡量爭取，不過就唔會話想好紅嗰種心態，都係平常心喇。」做了近八年「二打六」，現在又有否想過放棄？他笑說：「《她她她的少女時代》入面我都算重戲嘅，自己冇特別諗角色要幾重，有工作我就會盡量做好，喜劇、悲劇、綜藝都一樣係咁。我以前睇過一個訪問，有位前輩講過話：『做演員最緊要分得出撈戲同做戲。』佢話撈戲就係好多騷，但係冇乜戲演成日出現，做戲就係有戲演，但係少啲騷（錢），我覺得無論撈戲定做戲，都要努力嘅。」

點擊睇陳俊堅近照：