吳若希進軍YouTube界同老公另類放閃　大屋意外曝光客廳超闊落

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-12 07:30

吳若希（Jinny）昨日（10/2）開設個人YouTube頻道並上載第一條名為「【相敬如賓週】揭露夫妻不和？吳若希公主病發？！逼老公做愛做的事」的影片。Jinny自嘲因夫妻不和特設「相敬如賓週」，片中，她與老公Alex大玩「Say Yes Challenge」，面對老婆的所有要求，Alex只能答應不能拒絕。

Jinny自嘲因夫妻不和特設「相敬如賓週」。（影片截圖）

Jinny提出的種種要求，包括要老公做家務、公主抱自轉等等，Alex都要一一照做不能Say No。兩公婆的搞笑互動網民固然受落，不過不少人的焦點就落在他們身處的大屋之中，整間屋行簡約風。超闊落客廳放置灰色L形長梳化，梳化旁有一張按摩椅。雖然落了窗簾，不過仍隱約看到種了盆栽的露台。Alex抱着Jinny在客廳中央公主抱自轉兼做掌上壓都毫無難度，空間感十足。

隨後，Jinny上到大屋的二樓亦是主人房的位置，房間以白色為主調並放置特大雙人床，床頭掛上兩公婆Sweet爆合照，開揚窗台採光度十足令房間非常光猛。BB床則放在雙人床的旁邊，方便Jinny第一時間照顧3個月大的囝囝。影片中，除了有Jinny愛犬Honey的出現外，亦有她的16歲高顏值弟弟吳梓楓（Carson）驚喜現身。Jinny去年指因囝囝快將出世，希望有較大的居住環境，加上又想方便女兒在市區返學，故由元朗的1200呎複式單位搬回市區居住。

點撃睇Jinny間大屋：

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