乘風破浪的姐姐2| 容祖兒小考跳舞失誤　組內4個歌手聲樂竟最低分

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-12 19:43

《乘風破浪的姐姐》第二季迎來第二次公演小考，原本容祖兒（Joey）想加入吉克雋逸組，同周筆暢合作，結果遭到對方拒絕，令網友一頭霧水，最後祖兒順利加入那英組，同隊還有陳梓童、江映蓉以及王鷗，包括祖兒在內，唱跳全能有三位，實力強勁！

吉克雋逸一連拒絕唱跳全能的Joey同陳梓童，有網友質疑是她害怕被搶風頭。（視頻截圖）

今次考核聲樂將會同舞蹈分開，分別為60秒、30秒，而總分最低的組合，或將直接面臨換位危機。然而，雖然那英組事實不俗，但在選歌方面出現問題，因《快樂寶貝》對於幾位唱將來講，旋律太平，沒有層次，反而很難發揮，因此，小考中聲樂分數只有38分，是三組中的最低分。

王鷗以外，那英組全是實力歌手。（視頻截圖）

由於聲樂的失利，作為隊長的那英感到有些丟臉，加上又不會跳舞，所以非常緊張，更忍不住落淚，在隊員同在組的其他姐姐為她打氣後才振作起來。受到那英的影響，祖兒在舞蹈考核中失誤，跳錯動作後，又甩拍子，令考核老師Kenn也覺得很驚訝，好在整體都不錯，最後38分，總排名位居第二。

那英舞蹈是全隊中最弱。（視頻截圖）

點擊下圖睇祖兒含淚話自己失誤：

+ 9 + 9 + 9

而張栢芝方面，在選組時慘被那英拒絕兩次，第一次那英讓她再考慮下，第二次那英直接道明想選陳梓童：

最後，栢芝同阿蘭、陳妍希、程莉莎加入楊鈺瑩組，有別於上次小考，她一改之前的狀態，在唱歌同跳舞方面都進步不少，雖然考核中她跳舞的動作不太到位，節拍也快過隊友，更被Kenn指出表情管理問題，但比起頭兩場表演，已經好了很多。不過，是次考核中，楊鈺瑩組唱跳總和分數最低，如果在正式公演時依然是最低分，或將有人直接被換到「破浪挑戰組」。

栢芝比起前兩次唱歌都好了不少。（視頻截圖）