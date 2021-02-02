乘風破浪的姐姐2︱張栢芝表現差頻失手　王菲好友怒插：無藥可救

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-02 17:31

張栢芝近年將工作重心轉移內地，自18年以後暫無影視作品推出，最近因加盟綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季掀起不少話題，加之與那英、容祖兒同台，前者是王菲密友，後者又是謝霆鋒同門好友，還有霍汶希在場，不禁令網友覺得栢芝在「夾縫中生存」。

在節目播出兩集之後，栢芝的唱跳都非常差強人意，尤其是在第二集練習跳舞時不停笑場，令網友大為反感，批評她態度不認真。而在分組考核時，栢芝不止唱歌走音，跳舞又忘記動作，肢體完全不協調，自己最後也忍不住笑場，後來更有「張栢芝跳舞太好笑了」的話題登上熱搜，有網友大讚可愛，但也有網友認為她表現太差。其後這條短片被王菲好友「稻稻稻稻」轉發，並配文：「也不知道幹啥來的，划划水就能掙錢，還一堆人誇可愛，什麼玩意兒。」有網友在評論區留言：「我覺得她這不叫划水，划水是有能力做好但偷懶，她這是無藥可救。」稻稻稻稻更回覆稱：「沒能力還不以為恥。」言語間看得出態度非常不屑，不過該作者已刪除此微博。

其實在第一集初舞台時，張栢芝的唱跳就令網友大跌眼鏡，在姐姐互相投票的環節，那英並未舉手，表演結束回到後台的栢芝崩潰落淚，多謝大家支持，當時還同那英相擁，對方打趣地安慰道：「別哭了，我都沒投你票」，而栢芝也笑言：「所以我沒感謝你。」令觀眾大感火藥味。

早前曾有消息指出，王菲是節目贊助品牌的代言人，傳聞她或將獻唱主題曲，有可能同栢芝世紀同台，不過就尚是未知數。

點擊下圖睇栢芝學舞片段：