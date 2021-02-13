陳豪陳茵媺港島新居曝光　米白色主調走簡約風飯廳放置雲石圓餐桌

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-02-13 11:00

前日（11/2）是年三十晚，各家各戶都忙於準備團年飯。靚媽陳茵媺（Aimee）都不例外，幸好她有老公陳豪（Mo）幫忙煮飯分擔，令她可以稍稍歇息歎杯咖啡。Aimee隨後上載豐盛晚餐的照片，包括有蒸魚、生炒骨，豉油雞等等，食物擺滿圓形餐桌而且賣相非常吸引。

Aimee上載豐盛晚餐的照片，食物擺滿圓形餐桌。（IG/ @aimeechan_official）

照片亦令Aimee的新居曝光，據知陳豪原本持有大埔比華利山一個近2500呎的大單位，但為了三名子女可入讀港島區國際學校，早年他們舉家搬到港島，入住月租7萬的南灣嘉麟閣，近日他們一家再搬到隔離座。新居不單只可以看到無敵大海景，仲可以一邊睇日落一邊BBQ，認真愜意。

整間屋以米白色為主調走簡約風，飯廳放置圓形雲石餐桌，一家五口再招呼親朋戚友都沒有問題。餐桌旁的白色櫃上放滿年花和全盒，非常有新年氣氛。飯廳隔離便是闊落客廳，放置了兩張白色梳化更擺放了桃花作點綴。最吸引的一定是客廳的落地大玻璃，向外望盡是海景以及山景，遠離煩囂兼能欣賞迷人日落，兩公婆非常識歎！

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