失憶24小時｜劇集三大看點　郭晉安憑此劇打破封塵紀錄？

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-02-15 20:54

《失憶24小時》今晚首播，劇集由由郭晉安、譚俊彥、姜大衞及王君馨主演，只看預告片，已經十分混亂，大約知道就是因為一場綁架案已產生的一連串事件，不過這部劇集其實絕對有信心保證，以前立即為大家分析！

故事大綱：冰室侍應吳耀中（郭晉安飾）與室內設計師蒙一言（譚俊彥飾），因一宗綁架案、一單失憶事件、一名失蹤女子、一筆巨款而碰上，建立起微妙友情。一言獲救後患上失憶症，忘記遭綁架之事，繳交贖金的太太游菲兒（王君馨飾）更不知所蹤。一言欲靠耀中查明綁架案始末，並找出菲兒的下落；耀中卻想藉一言尋找消失的贖金，同時又要隱瞞自己涉案的秘密。在心理治療師藍海晴（湯洛雯飾）協助下，一言恢復零碎的記憶。然而，隨着失去的記憶片段漸漸被重組，出人意料的真相亦逐步揭示出來。

因為一場綁架案，竟然可以做27集。（劇照）

先講監製王心慰，王監製做懸疑劇一直都有一手，近年的《逆緣》、《迷》、《忠奸人》都大獲好評，很懂得營造氣氛和製造追看性，一個監製最緊要可以向自己拿手的方面發展！第二是王心慰與郭晉安這對老拍檔，兩人在《與敵同行》和《忠奸人》都合作無間，安仔更憑《忠奸人》奪得視帝，今次同樣題材，加上帶點喜劇節奏更加有利郭晉安，隨時憑此劇第四度奪得視帝，成為TVB第一人。最後，今次劇集的主演配合比較新鮮，郭晉安和譚俊彥從未正式合作過，加上王君馨和湯洛雯也少有合作這兩位男主角，相信會有不少新火花。

這個組合真新鮮。（劇照）

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