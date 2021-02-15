廖慧儀曬孔德賢合照 網民鬧傷害舊愛家人　梁裕恆：唔會撳錯制！

撰文： 吳子生 最後更新日期： 2021-02-15 20:59

落選港姐廖慧儀，去年被指暗撻《#後生仔傾吓偈》主持孔德賢（Danny)，令舊愛Sam疑不堪受情困墮樓身亡。事後兩人急急澄清否認拍拖。不過有眼利網民發現二人IG分別出Post食物照，所用爐具有9成相似，質疑他們搞地下情。適逢昨日（14/2）情人，廖慧儀在IG Story上載自己同孔德賢露營晚餐照，不過照片僅存數分鐘便被快手刪除。即時網上很快引來一片謾罵聲，大鬧廖慧儀對已死前度男友阿Sam不尊重，亦對其家人造成二次傷害，叫她收手，亦勸戒孔德賢不要受廖慧儀連累，而繼送大好前程。

阿Flow明白每個人都要學習成長改善，包括自己在內。（梁碧玲攝）

一向敢言的落選港男梁裕恆（Flow)今日（15/2）現身九龍灣出席活動時，就上述事件接受《香港01》訪問時說：「其實你問我佢會唔會撳錯制，我就唔相信。咁呢件事我睇法都幾複雜，咁分咗手男方所做嘅一切，女方有冇責任呢？呢個大家可以再諗。我覺得既然雙方曾經相愛過，分手嘅時候，唔需要去到太狠。我唔敢話佢有錯，只係話唔需要去到太狠心，始終都係一條人命，明白到每個人係需要去改善，包括我自己在內。」

阿Flow希望每對情侶在分手時，需要小心處理，凡事不應做得過盡，避免恨錯難返。（梁碧玲攝）