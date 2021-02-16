月升之江︱金所炫着韓服宣傳新劇　無辜被內地網民轟辱華

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

由金所炫、金志洙和李知勳主演的新劇《月升之江》昨日（15日）開播，香港劇迷也能在「黃Viu煲劇平台」上同步追看。金所炫早前特意上傳新照宣傳，卻因身上的韓服而無辜捲入辱華風波。

金所炫於《月升之江》飾演「平岡公主」一角，同時亦有天主房殺手「廉佳珍」的身份。日前金所炫在IG上傳拍攝的幕後照，為新劇宣傳外順道祝粉絲新年快樂。可是金所炫身上的韓服造型，卻無故惹來內地網民的不滿，指韓服是偷竊中國的文化，有抄襲中國漢服之嫌。

金所炫因身上的韓服捲入辱華風波。（IG/@wow_kimsohyun）

大批內地網友翻牆到金所炫IG，除了用「Happy Chinese New Year」洗版外，亦留言表示「多謝你穿漢服慶祝中國新年」、「多謝你宣傳中國漢服」。甚至有激動網民大鬧「你們穿中國漢服真的很醜很土氣，穿自己的服裝好嗎，這麼嫌棄自己的服裝」。面對內地網民轟金所炫辱華，韓國網友認為她非常無辜，質疑韓國非首次拍史劇，為何現在才作出指責，希望大家能互相尊重各國文化。

金所炫IG慘被洗版。（網上截圖）

按圖睇下內地網民點洗版：

+5
+5
+5

按圖睇更多《月升之江》劇照：

+10
+10
+10
2月韓劇︱宋仲基、李昇基出撃　《Penthouse》第二季強勢回歸
月升之江｜金所炫金志洙相隔五年再合作　各自為劇集獻出第一次
2021年韓劇︱孔劉、全智賢回歸引期待　宋慧喬有望與李鍾碩合作
新冠肺炎︱金所炫姜河那新劇演員確診　《月升之江》拍攝緊急停工
韓星小學畢業照︱孫藝珍不及宋慧喬美？　朴敏英未整容前似男仔
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。