月升之江︱金所炫着韓服宣傳新劇　無辜被內地網民轟辱華

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-16 17:15

由金所炫、金志洙和李知勳主演的新劇《月升之江》昨日（15日）開播，香港劇迷也能在「黃Viu煲劇平台」上同步追看。金所炫早前特意上傳新照宣傳，卻因身上的韓服而無辜捲入辱華風波。

金所炫於《月升之江》飾演「平岡公主」一角，同時亦有天主房殺手「廉佳珍」的身份。日前金所炫在IG上傳拍攝的幕後照，為新劇宣傳外順道祝粉絲新年快樂。可是金所炫身上的韓服造型，卻無故惹來內地網民的不滿，指韓服是偷竊中國的文化，有抄襲中國漢服之嫌。

金所炫因身上的韓服捲入辱華風波。（IG/@wow_kimsohyun）

大批內地網友翻牆到金所炫IG，除了用「Happy Chinese New Year」洗版外，亦留言表示「多謝你穿漢服慶祝中國新年」、「多謝你宣傳中國漢服」。甚至有激動網民大鬧「你們穿中國漢服真的很醜很土氣，穿自己的服裝好嗎，這麼嫌棄自己的服裝」。面對內地網民轟金所炫辱華，韓國網友認為她非常無辜，質疑韓國非首次拍史劇，為何現在才作出指責，希望大家能互相尊重各國文化。

金所炫IG慘被洗版。（網上截圖）

按圖睇下內地網民點洗版：

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