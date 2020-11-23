新冠肺炎︱金所炫姜河那新劇演員確診　《月升之江》拍攝緊急停工

新冠肺炎疫情依然嚴重，韓國亦再有確診人數上升趨勢。根據韓國傳媒報道，金所炫、姜河那和金志洙等正在拍攝的新劇《月升之江》（달이 뜨는 강）中，有特約藝員今天（23日）確診新冠肺炎，因此劇組需要緊急停工。

報道講到一名劇中飾演士兵的特約藝員確診新冠肺炎，他19日曾在沒有病徵情況下參與拍攝。劇組講到，當時一眾主演金所炫和姜河那等並沒有同場拍攝，現場只有特約、臨時藝員及劇組工作人員，所有人已被視為親密接觸者並接受肺炎檢測，預計明天將有結果。相關人士講到，雖然要停工，但目前劇集已完成大部分拍攝，相信不擔心進度受影響。

金所炫、姜河那和金志洙有份出演的《月升之江》，因有特約藝員確診而急停工。（SPOTV NEWS）

《月升之江》由金所炫、姜河那、金志洙和李智勳等主演，改編自高句麗著名古典小說《平岡公主與溫達將軍》。故事講述金所炫是夢想成為高句麗首位女王的「平岡公主」，遇上「溫達將軍」金志洙後利用他，二人更發展出一段淒美的愛情故事；姜河那則將以金志洙父親「溫協」族長一角特別出演，劇集預計下年上半年首播。

與《月升之江》使用同一片場的《驚奇的傳聞》亦已取消發布會。（劇照）

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