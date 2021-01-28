月升之江｜金所炫金志洙相隔五年再合作　各自為劇集獻出第一次

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-28 22:28

由金所炫和金志洙主演的Viu Original首套原創韓國古裝劇《月升之江》，將於下月15日正式首播，香港劇迷可於大年初四深夜在「黃Viu」收看。

《月升之江》改編自2010年推出的小說《平岡公主與溫達將軍》，劇情講述熱情聰敏、立志成為高句麗第一位女王的平岡公主（金所炫飾），出遊時遇上率直單純的溫達（志洙飾）並暗生情愫，二人遭到暗算後各奔東西，平岡更因為失憶而被訓練成冷漠殺手廉佳珍。十年過去，佳珍被安派刺殺國王時重遇溫達，回憶逐漸湧現，早已愛上公主的溫達也甘願放棄一切，協助平岡揭開黑暗且危險的陰謀。

由金所炫和志洙主演的《月升之江》，是「黃Viu」首部原創韓劇.。

繼校園愛情短劇《Page Turner》，金所炫和志洙時隔五年再度合作，只見二人在預告中不時深情對望，更在沙場上演吻戲，引發網友關注！劇中金所炫一改溫婉甜美的形象，飾演披甲殺敵、堅毅不屈的平岡公主，展現難得一見的帥氣模樣；加上過去因出演《君主－假面的主人》、《綠豆傳》等人氣作品，金所炫被喻為是「古裝劇品質保證」、「最適合古裝造型的女星」，更令人期待她在《月升之江》中分飾公主與殺手、熱情與冷靜之間的百變造型。

金所炫和志洙於2015年合作拍校園愛情短劇《Page Turner》。（《Page Turner》劇照）

金所炫和志洙時隔五年再度合作成關注。

《月升之江》也是志洙首度以男主角身份接拍的古裝史劇，劇中飾演一心只有平岡公主的單純男人溫達，對此他笑言自己與角色相似：「溫達雖然是一個很堅強的男人，但是有著純真的少年美，這個角色跟我有很多相似之處，所以不會有很大的違和感。」此外，韓國史上首位90後百想視帝姜河那，亦將特別出演溫達父親溫協一角，為劇集生色不少！

香港劇迷可於大年初四深夜在「黃Viu」收看《月升之江》。

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