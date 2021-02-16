姜麗文忽然肚漲似十月懷胎　巨肚劇痛難擋：最糟糕是沒有治癒方法

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-02-16 21:18

姜麗文早2日仲扮到靚一靚影賀年照。（IG：@lesleychianglove）

本來上年2月已經同圈外男友拉埋天窗嘅Lesley姜麗文，呢日突然貼出巨肚照，明明早幾日佢先著住貼身紅裙影賀年照，大肚速度快得驚人，但原來佢並唔係懷孕而係受病患困擾：「返到屋企個肚就脹到咁，非常之痛。」Lesley接受《香港01》訪問時表示：「大約3年前知道有麩質敏感。」

姜麗文2月16日中午貼出巨肚照，大家想恭喜佢之際先知係受病患困擾。（IG：@lesleychianglove）

好多都市人都有麩質敏感，即存在於小麥、大麥、黑麥，以至麥芽嘅蛋白質，平時要戒食所有麥製食品，如麵包、蛋糕、意粉、餅乾、薄餅等，Lesley呢日就係誤食導致病發：「好多人會問我，如果食咗Gluten會點... 尋日唔小心食咗兩粒龍鬚糖（我以為只係糖同花生！原來有麥！）返到屋企個肚就脹到咁，非常之痛，通常會痛多三四日先好返...兩粒龍鬚糖就變成咁! 有冇人好似我咁要Gluten-Free? 起碼有得食飯同米做嘅嘢已經好感恩了#NOTpregnant #唔係有咗 #唔使恭喜我住 #除非係恭喜發財」

姜麗文平時食嘢都相當小心，已經戒麩質3年。（IG：@lesleychianglove）

留言一出引來唔少網友共鳴，Lesley無奈表示：「最糟糕的是沒有治癒方法！！要終身戒麩質。」佢接受《香港01》訪問時表示：「因為我本身有Endometriosis（子宮內膜異位症），一直有肚脹肚痛問題，近年愈來愈嚴重先去睇醫生，佢叫我一定要戒麩質，好多女仔有Endometriosis都唔知道其實係唔應該食gluten，我通常食嘢都分得好清楚，但係龍鬚糖真係唔小心以為係冇gluten。可能因為我嘅麩質敏感源於endometriosis, 唔係因為普通敏感，所以好似好嚴重反應咁。未婚夫都好照顧我，不過呢個病同遺傳無太大關係，唔會因此影響我地生育計劃。」