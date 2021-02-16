失憶24小時｜視帝郭晉安變身大話精　首集平平無奇留唔住觀眾？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-02-16 19:45

TVB新劇《失憶24小時》日前正式首播，雖然劇集臨時獲安排於賀歲檔播出，但由於集合金牌監製王心慰、郭晉安、譚俊彥、王君馨、譚凱琪、湯洛雯、江欣燕、姜大衞等演員陣容，所以依然備受期待。

今次是郭晉安與譚俊彥首度合作。（劇照）

不過首集播出後，外界評價褒貶不一，首先因為劇情集中在交代故事背景、人物性格及關係等方面，所以並沒有出現一個抓住觀眾眼球的亮點。而劇集標榜的是既懸疑又幽默的黑色喜劇，但以首集來看，暫時未有太多笑位，難怪會令觀眾感到失望，更有網民狠批悶場。但其實監製王心慰的作品一向都是以類似手法呈現故事，隨着劇情發展，愈往後劇情會愈糾結，用一集來交代清楚整個故事框架其實也在情理之中。

首集劇情集中在交代故事背景、人物性格及關係等。（劇照）

劇中吳耀中（郭晉安飾）是吳順美（江欣燕飾）及吳耀松（何遠東飾）的哥哥，當中何遠東飾演的吳耀松是一位智障人士，他曾在接受訪問時透露自己在拍攝前特別到匡智會觀察學員起居生活及上堂，做足準備工夫。不過面對着曾飾演「阿旺」的安仔，何遠東的演繹似乎失色了不少，畢竟無論是《戇夫成龍》中的丁常旺，還是《阿旺新傳》中的現代版阿旺，安仔不但將智障人士的形象詮釋得恰到好處，更傻得可愛。反觀劇中的吳耀松，動靜都與當年的阿旺十分相似，更像是阿旺2021版。

一個係經典阿旺，一個似阿旺2021版。（劇照）

安仔在劇中飾演一個市井小市民，更是一個大話連篇的賭徒。（劇照）

貴為三屆視帝的安仔，曾多次出演反派，更被封為「奸角專業戶」，而近年他多數飾演嚴肅角色，《再創世紀》中的賀天生既奸詐又不擇手段，而《白色強人》中的YT只求上位，但今次安仔在新劇中不再是以往的大Boss或者阿旺，而是挑戰演一個市井小市民，飾演茶餐廳伙計的他處於社會低下階層，不但是一個大話連篇的賭徒，擅自拿了細佬肥松的一萬元還不夠，甚至想私吞朋友不小心轉錯的兩萬元，見慣了安仔專業人士的一面，劇中這個「賤精先生」反而更有驚喜！