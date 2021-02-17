《女神降臨》作家喵咪自爆是單親媽媽　囝囝已升讀小學

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-17 12:45

韓國網絡漫畫《女神降臨》作家喵咪因精緻五官，以及一副不科學好身材而人氣甚高，甚至被大讚完美還原漫畫中的女主角。昨日（16日）喵咪突然在IG發長文自爆是單親媽媽，更上傳母子合照，引來網民熱議。

昨日喵咪在IG公開是單親媽媽的事實，她講到：「我有一個視為掌上明珠，比我生命還珍貴的孩子。比起我的生命，我更珍惜並守護着他，我依然守護着他…」形容兒子就是她生存的最大原因和原動力。據悉喵咪曾有過一段婚姻，與前夫生下一兒子後由她獨力扶養，直到現時兒子升小學，她才有勇氣大方公開。

喵咪昨日自爆是單親媽媽。（IG/@meow91__）

喵咪坦言自己曾因心理創傷要接受治療外，也講到兒子說話方面發展比較慢，需要定期到醫院檢查，幸好身邊的家人、男朋友和朋友讓她走出絕境，能夠樂觀感恩地生活。喵咪雖然沒有公開兒子的正面照，但她表示兒子不論外貌和性格都與自己相似，反而讓她有點擔心。見到喵咪大方公開私事，大部分網民都表示欣賞她的勇氣，祝福她與兒子之後生活能幸福。

據悉喵咪曾有過一段婚姻。（IG/@meow91__）

喵咪表示仔仔與她長得很相似！（IG/@meow91__）

按圖睇更多喵咪靚相：