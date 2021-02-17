《愛回家》梁茵稱不見電話令調情對話曝光：擔心對話被移花接木！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-17 13:53

現年27歲的梁茵（Kiko）在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「威龍潘金蓮」Anita而為人熟悉，早前她被指現實中亦是一名拜金女，暗交一名大她20年的有錢已婚律師，又有報道將她與男方的調情短訊對話曝光，怒斥男方從沒安排浪漫約會、沒接送她收工，又抱怨兩人近一個月已沒有「關係」，令她感到不被滿足。

梁茵在無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演「威龍潘金蓮」Anita而為人熟悉。（Instagram：@kikoleungyan）

梁茵今日（17日）於Instagram限時動態回應相關報道，並拿出她於去年10月曾發的文，表示當時曾經不見電話八個小時，因而推斷自己被人陷害：「基於近日娛樂新聞關於一張本人與我委任律師的合照，引發的風波，令我回想起上年10月5號發生的一件事！我有理由相信當天電話在消失８小時內，被『有心人』破解密碼，盜取手機內 WhatsApp、facebook、WeChat、Instagram、雲端內的照片及對話。」

梁茵表示去年曾經不見電話八個小時，因而推斷自己被人陷害。（Instagram：@kikoleungyan）

她又表示擔心相片、語音、對話被小題大做、斷章取義、移花接木、剪接拼砌，因此在朋友和前度的提醒之下，已經及早改電話號碼兼安裝防毒軟件。對於緋聞，她昨日亦回應表示不知道該名已婚人夫已有家室並有一個五歲大的兒子，並強調兩人只是普通朋友，對報道感到搞笑。

梁茵早前被報道指暗交一名大她20年的有錢已婚律師。（Instagram：@kikoleungyan）

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