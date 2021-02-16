「威龍潘金蓮」梁茵與有米人夫傳緋聞　數返近年原來新聞多多！

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-16 19:30

現年27歲的無綫小花梁茵（Kiko）因為在《愛·回家之開心速遞》飾演新一代拜金女Anita而非常入屋，而且她有甜美外表和Fit爆身材，又不介意以性感衣着出鏡，所以經常吸引到網民的關注。不過，近來卻爆出疑似暗撻有米人夫，更頓時陷入「第三者」疑雲。

梁茵外表甜美，輕易成為《愛·回家之開心速遞》中最受網民歡迎的演員之一。（Instagram@kikoleungyan）

梁茵入TVB前做過模特兒，後來報讀香港演藝學院表演系藝術榮譽學士課程進修自己，期間獲無綫電視青睞就放棄學位，考入藝員訓練班加入TVB。雖然角色的戲份不算多，但她外表出眾，成功吸引觀眾注意，在《愛·回家之開心速遞》的拜金女Anita也演得入型入格。梁茵出身草根階層，爸爸做地盤，媽媽做家務助理，為了幫補收入，曾向《香港01》記者表示另外有一份做金融的工作。但入行9年的她，卻因不少的負面新聞而有「中佬殺手」之稱。

戲內有「威龍潘金蓮」之稱。（YouTube影片截圖）

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去年，梁茵與一名黃姓男子捲入層壓式推銷金錢糾紛，一名受害人A小姐，指她因為層壓式推銷而向財務公司借款十多萬元，但無能力還債，幾乎要跳樓自殺。梁茵接受傳媒訪問時否認有關報道，直指跟黃先生是讀保險課程時認識的普通朋友，她當時說︰「佢（黃先生）竟然處心積累借我藝人呢個名攞好處。」她以為對方是做保險，不知道他轉去做傳銷。梁茵後來有報警及找律師，又在網上發聲明否認自己做傳銷。

梁茵早前發聲明。

同時，梁茵被傳出跟傳銷公司高層Marshal拍拖，《愛．回家》中飾演Terry的李偉健結婚，她亦有帶Marshal出席婚宴。但她回覆傳媒時指是經黃先生介紹才認識Marshal，而他們也只是朋友。跟他也是一大班人去旅行、行山或做慈善，而帶他去李偉健的婚宴的內情，其實只是Marshal在婚宴出面等候，他想借梁茵的人脈跟明星集郵影相。

梁茵被指異性緣特別好。（Instagram@kikoleungyan）

除了這些負面新聞外，梁茵又不時被爆出收兵的報道，指她拍劇時「嗲聲嗲氣」電男同事。早前有傳媒影到她跟劇中同樣演威龍員工的黎彼得，一同收工同車走人，而黎彼得對梁茵亦照顧有加。在去年年底，梁茵又被影到着短裙騷美腿赴會，在尖沙咀The One與一名中年男子歎日本菜，二人有講有笑後一起離開餐廳。梁茵事後就指跟對方只是朋友。

角色好受歡迎。（Instagram@kikoleungyan）

另一邊廂，梁茵上月接受《香港01》訪問時自爆身邊有三幾個追求者，直言最怕「跟車」太貼，容易惹人反感：「試過有個男仔買晒外賣，影埋張相send畀我睇，然後話過嚟探我班，我知道之後好驚佢影響我工作，我就拒絕咗佢。（事實係嗰個人唔係你心意對象，所以謝絕探班！）哈哈！你唔好咁啦！其實所有朋友我都好想見嘅，不過就唔想喺工作嘅時候見面，認為唔係太過恰當。」

梁茵好受網民歡迎。（Instagram@kikoleungyan）

直至日前又爆梁茵疑似搶人老公，入馬場暗撻人夫。據知，該人夫是擁有自己律師事務所的有米律師，更是富貴馬主。從爆出的相中可見，男方疑似為梁茵慶祝27歲生日，二人臉貼臉自拍，狀甚親暱。另一張相則是男方一家三口全家福，兩夫妻育有一名約5歲兒子。但梁茵回應傳媒查詢時直言︰「唔知你講緊邊個」，對緋聞感搞笑。她指早前與上市公司主席食飯被指密會；與朋友合照攬頭攬頸又被稱「姣」，對每次與朋友食飯都會傳出緋聞而大感無奈。看到自己與有米律師的合照後，她即稱與對方份屬普通朋友，不清楚對方有沒有家室，又坦言會做自己，之後亦未必會避忌。她又解釋所謂密照是誤會，當日自拍時對方於後面攝鏡，並非有意與對方合照。對於不斷與中年男人傳緋聞，她指明明自己後生仔追求者眾多，對此大呻無辜。

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